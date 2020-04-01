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Победитель белорусской высшей лиги по хоккею определиться в седьмом матче решающей серии
Источник материала: ОНТ
Победитель белорусской высшей лиги по хоккею определиться сегодня в седьмом матче решающей серии.
Счет в противостоянии минских «Зубров» и юношеской сборной Беларуси (возраст игроков до 17-и лет) равный – 3:3. Столичная команда уступала в серии 0:3, но смогла исправить положение. Начало решающего матча в 15.30.
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Победитель белорусской высшей лиги по хоккею определиться сегодня в седьмом матче решающей серии. Счет в противостоянии минских «Зубров» и юношеской сборной...
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