Победитель белорусской высшей лиги по хоккею определиться в седьмом матче решающей серии

Источник материала: ОНТ

Победитель белорусской высшей лиги по хоккею определиться сегодня в седьмом матче решающей серии.

Счет в противостоянии минских «Зубров» и юношеской сборной Беларуси (возраст игроков до 17-и лет) равный – 3:3. Столичная команда уступала в серии 0:3, но смогла исправить положение. Начало решающего матча в 15.30.

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