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Победитель белорусской высшей лиги по хоккею определиться в седьмом матче решающей серии

01.04.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Победитель белорусской высшей лиги по хоккею определиться в седьмом матче решающей серии

Победитель белорусской высшей лиги по хоккею определиться сегодня в седьмом матче решающей серии. 

Счет в противостоянии минских «Зубров» и юношеской сборной Беларуси (возраст игроков до 17-и лет) равный – 3:3. Столичная команда уступала в серии 0:3, но смогла исправить положение. Начало решающего матча в 15.30.

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Победитель белорусской высшей лиги по хоккею определиться сегодня в седьмом матче решающей серии.  Счет в противостоянии минских «Зубров» и юношеской сборной...
 
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