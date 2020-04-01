Сегодня в Бресте простятся с белорусским актером Гариком Вепшковским

Источник материала: Виртуальный Брест

Того, что произошло с Гариком Вепшковским, многие до сих пор не понимают, однако известно, что у него возникли проблемы со здоровьем, которые и привели к летальному исходу. Накануне смерти актер минского Молодежного театра отправился к родственникам в Брест.





"Я не в курсе, что произошло с Гариком. Знаю, что проводилось вскрытие. Но не в курсе результатов. Да, у него были проблемы с давлением. И в этом году Гарик уже один раз попадал в больницу из-за этого. Но что произошло в данной ситуации – не могу сказать", - прокомментировал заместитель генерального директора столичного Молодежного театра Александр Гусак.

Не знают причину смерти и бывшие коллеги Гарика - работники Брестского академического театра драмы: "Родные ничего не говорят. Было вскрытие. И как нам известно, в заключении сказано, что смерть естественная, ненасильственная. Но от чего именно она наступила – в заключении не указано. И родственники не говорят".

С Гариком Вепшковским в Бресте простятся сегодня. Актера похоронят на кладбище в деревне Вистычи Брестского района.

Гарик Вепшковский родился в Бресте 16 января 1985 года. Окончил Брестский государственный музыкальный колледж имени Г. Ширмы по специальности "Театральное искусство. Актерское искусство драматического театра и кино". На сцене его могли запомнить зрители Брестского академического театра драмы, где Гарик работал с 2005 по 2009 годы, Республиканского театра белорусской драматургии (с 2010 – по 2017 годы). В Белорусском государственном молодежном театре артист работал с 2018 года. Как режиссер снял короткометражный фильм "Подарок".