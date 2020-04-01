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Ратификацию визового соглашения с ЕС рассмотрят депутаты на весенней сессии парламента
Источник материала: ОНТ
Ратификацию визового соглашения с ЕС рассмотрят белорусские депутаты на весенней сессии парламента. Она стартует уже завтра. В повестку вынесены восемь вопросов.
Среди них – поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, проект закона «об изменении кодекса» и закон о Белорусском обществе красного креста. Законодатели рассмотрят и ратификацию договора с Молдовой о социальном обеспечении, а с Таджикистаном – о стратегическом партнерстве.
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Ратификацию визового соглашения с ЕС рассмотрят белорусские депутаты на весенней сессии парламента. Она стартует уже завтра. В повестку вынесены восемь вопросов....
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