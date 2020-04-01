В Пинске расцвели абрикосы и это не шутка

Реагирует на температурные изменения и природа. В одном из дворов по улице Советской зацвёл абрикос. Любуются белыми соцветиями жители двора и прохожие. Но полагают, что плодов на этом дереве в сезон не будет.





К слову, по прогнозу метеорологов погода будет постепенно улучшаться. Вскоре наступит настоящая весна.