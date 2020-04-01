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В Пинске расцвели абрикосы и это не шутка
Источник материала: Партизан
В выходные в Пинске было до +18, а на утро понедельника выпал снег. Набухшие почки оказались под белым покровом.
Реагирует на температурные изменения и природа. В одном из дворов по улице Советской зацвёл абрикос. Любуются белыми соцветиями жители двора и прохожие. Но полагают, что плодов на этом дереве в сезон не будет.
К слову, по прогнозу метеорологов погода будет постепенно улучшаться. Вскоре наступит настоящая весна.
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В выходные в Пинске было до +18, а на утро понедельника выпал снег. Набухшие почки оказались под белым покровом.
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