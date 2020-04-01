А ваш костёр безопасен?

Источник материала: Новости Дзержинска

Каждый человек в весенне-летний период с большой радостью ждет предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участках, дачах, в домах.

К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, домов зачастую оборачивается бедой. В основном люди выбирают самый простой способ уборки – с помощью огня.

За разжигание костров в запрещенных местах возможна как административная, так и уголовная ответственность.

Допускается контролируемое разведение костров, в том числе для сжигания мусора, отходов, на территории приусадебных участков. Это возможно в тихую безветренную погоду, на расстоянии не менее 10 метров от строений, 20 метров от леса и 30 метров от скирд сена и соломы. Прежде чем разжечь костер, место вокруг кострища нужно окопать, рядом поставить емкость с водой. Не оставляйте костёр без присмотра, а уходя, залейте его водой или засыпьте песком.

Весенне-летний пожароопасный период - тревожное время для всех. И хочется надеяться на то, что со стороны каждого гражданина будут приняты меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможной беды.



