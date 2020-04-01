Как мне избежать выплаты отцовских долгов, которые перейдут ко мне с наследством? Отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

Читательница пишет о том, что отношения с отцом всегда были натянутыми. Настолько, что она была уверена: он оставит ее без наследства, завещав все детям от других браков. Он поступил иначе, но от этого не легче: теперь к девушке могут перейти огромные долги отца. Можно ли этого избежать, рассказывает адвокат.

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Фото: surrogacycmc.com

— Скажу сразу, чтобы не было лишних комментариев по поводу аморальности моих вопросов: у нас с отцом очень плохие отношения. Если хотите — у меня, можно сказать, вся жизнь пошла под откос из-за того, как он ко мне, сначала маленькой девочке, потом к подростку, относился. Моя мама была его второй женой, за ней была еще одна — третья. По итогу у моего отца есть старшие дети от первого брака — двое сыновей, все как положено, в них он просто ни одного недостатка не видит. От теперешнего брака есть младшая дочка, ей сейчас только 9 лет. Она поздний ребенок, поэтому залюбленная, даже несмотря на то, что и с ее матерью мой отец в итоге развелся.

И только для меня всю жизнь — ни ласкового слова, ни поддержки от папы — ничего. Одни упреки: не так сижу, не так выгляжу, не тем занимаюсь (а я, на минуточку, в 19 лет уже вышла на работу, в отличие от старших братьев, которые все никак найти себя не могут). Ну и стоит, наверное, сказать, что в свое время у моего отца был нормальный бизнес. Бизнеса не осталось, но осталась недвижка, на которую я очень даже рассчитываю.

В общем, это просто предыстория. А суть такая: мой отец серьезно болеет. Прогнозы плохие, ну и встает вопрос наследства. Я боялась, чтобы он меня не оставил ни с чем (такого реально нельзя было исключать). Но я с ним разговаривала, он говорит, что никакого завещания не писал — делите, мол, как хотите. В его состоянии нет смысла врать, я ему верю.



Фото: cdnimg.rg.ru

И еще он мне сказал очень странную вещь: что, мол, еще непонятно, кто в выигрыше останется от этого. Мне он что-либо объяснять отказался. Но от кое-кого я узнала, что отец консультировался у адвоката по этому поводу — что делать с наследством. А ему там якобы сказали, что речь идет не только про все плюшки вроде квартир и дома, но и про долги — они типа в нагрузку идут. В то, что отец именно из-за этого не переписал все на моих братьев и сестру, я тоже очень даже верю. Жизнь его реально сильно наказала в последнее время. Из-за болезни он брал кредит, и кредит немаленький. Что в итоге — он пойдет на нас, наследников? Или вот еще: папин партнер по прошлому бизнесу отсудил у него какую-то гигантскую сумму — я всех подробностей не знаю, но были там между ними какие-то терки. Отец по-любому ее еще не заплатил. Это что — тоже мы должны будем платить? А алименты на младшую папину дочку — это счастье к кому перейдет? Как это все вообще распределяется между наследниками?

Как по мне, так это бред какой-то. Но если это правда — что можно придумать, чтобы уйти от этих выплат?

Комментарий адвоката:

Татьяна СемешкоАдвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат»; телефоны: +375 (33) 688 66 36, +375 (29) 388 66 36, +375 (25) 688 66 36, 8 (017) 399 66 36

— По общему правилу, при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент, что прямо закреплено в п. 1 ст.1031 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь).

Это значит, что наследованию подлежат как права, так и обязанности, и нельзя унаследовать только права наследодателя и при этом отказаться от тех обязанностей, которые имелись у него на момент смерти и не прекратились с ее наступлением.

Что касается обязательств, то они делятся как раз на две категории: те, которые прекращаются со смертью наследодателя, и те, которые с его смертью не прекращаются.



Фото: cdnimg.rg.ru

Следует знать: со смертью наследодателя прекращаются те обязательства, которые неразрывно связаны с его личностью (например, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, права на пенсии, пособия и другие выплаты на основании законодательства о труде и социальном обеспечении, права членства (участия) в коммерческих и других организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законом или учредительными документами).

Права и обязанности по алиментным обязательствам относятся к тем, которые прекращаются со смертью наследодателя, то есть в состав наследства они не входят (подп.3 п. 2 ст.1033 ГК Республики Беларусь).

Следовательно, ни вы, ни другие наследники после смерти отца не должны будете продолжать исполнять его обязанность по уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка.

Но другие обязательства отца, о которых вы упомянули — погашение кредита и выплата суммы по решению суда, при условии их непогашения отцом к моменту своей смерти войдут в состав наследства.

Отвечая на ваш вопрос о том, как будет происходить погашение этих обязательств, нужно отметить следующее.

Наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно (п. 3 ст.1086 ГК Республики Беларусь).

Что это значит: при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (п. 1 ст.304 ГК Республики Беларусь).

При этом кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. По общему правилу, солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью (п. 2 ст.304 ГК Республики Беларусь).

На практике эта обязанность, как правило, возлагается на всех должников и действует до полного погашения долга. Однако в том случае если у одного из должников отсутствуют денежные средства на погашение, то задолженность взыскивается с остальных должников.

Вместе с тем следует обратить особое внимание на то, что каждый из наследников отвечает по исполнению долговых обязательств только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст.1086 ГК Республики Беларусь).

В заключение вы спрашиваете: «Что можно придумать, чтобы уйти от этих оплат?».

Единственный законный путь для достижения цели — вовсе не вступать в наследство после смерти наследодателя.

Закон гласит: отвечать по долгам наследодателя должны только те наследники, которые примут наследство (п. 1 ст.1086 ГК Республики Беларусь).

Обратите особое внимание: по сути закона принятие наследства — это право наследника.

Напомню: по общему правилу, принятие наследства осуществляется подачей нотариусу в шестимесячный срок с момента смерти наследодателя по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст.1070 ГК Республики Беларусь).

Мой личный совет: для принятия взвешенного решения о том, вступать ли в наследство после смерти отца со всеми вытекающими из этого последствиями, вам необходимо четко представлять, о каком конкретно объеме наследственного недвижимого и прочего имущества идет речь, а также какие обязательства (долги) и в каком конкретно размере вам, вполне вероятно, придется погашать в случае принятия наследства (помните о солидарной ответственности).

При этом я не рекомендую вам рассчитывать на то, что после смерти отца в пределах срока на принятие наследства от нотариуса или из иных источников вам станет известно обо всех долгах наследодателя.

Важное обстоятельство, которое следует учитывать при принятии решения: кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования принявшим наследство наследникам в течение срока исковой давности (общий срок исковой давности — 3 года). До принятия наследства требования кредиторов могут быть (но вовсе не обязательно должны быть) предъявлены к исполнителю завещания или заявлены к наследственному имуществу (п. 4 ст.1086 ГК Республики Беларусь).

Иными словами, на момент открытия наследства и в пределах общего срока на его принятие (6 месяцев с момента смерти наследодателя) информация обо всех долгах умершего может так и не появиться, а впоследствии станет для вас неприятным сюрпризом.

Поэтому если вы предполагаете, что размер существующих долговых обязательств отца может сделать нецелесообразным вступление в наследство после его смерти, рекомендую уже сейчас, при жизни наследодателя, выяснить у него или с его помощью максимум информации по этим вопросам.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.