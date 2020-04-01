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В Беларуси запрещён рост цен и тарифов выше, чем 0,5 % ежемесячно

01.04.2020 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации потребительского рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принято решение не допускать роста цен и тарифов на товары и услуги выше, чем 0,5 % ежемесячно. 

В Беларуси запрещён рост цен и тарифов выше, чем 0,5 % ежемесячно

Требования касаются также юрлиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей. Внутренний рынок должен быть обеспечен продуктами.

В Беларуси запрещён рост цен и тарифов выше, чем 0,5 % ежемесячно

Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам госрегулирования цен при Совете Министров. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено контролировать выполнение постановления. 

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Новости Беларуси. Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации потребительского рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принято...
 
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