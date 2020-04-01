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Надоел Брест с высоты? Получите в ленту Барановичи с квадрокоптера

01.04.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Расположен на Барановичской равнине в междуречье Щары и её притока Мышанки. Барановичи находятся практически на прямой, соединяющей областной центр Брест (206 км) и Минск (149 км). Ближайшие города: Ляховичи (17 км), Слоним (42 км), Новогрудок (52 км), Лида (98 км), Волковыск (113 км).

Надоел Брест с высоты? Получите в ленту Барановичи с квадрокоптера

Барановичи лежат на равнинной местности, где перепад высот не превышает 20 м (от 180 до 200 м над уровнем моря). Высота города над уровнем моря составляет 193 м. Протяжённость города — 7 км как с запада на восток, так и с севера на юг; вместе с тем город несколько вытянут (на 8,5 км) в направлении с юго-запада (от ул. Брестской) на северо-восток (до ул. Фабричной) и сжат (6,3 км) в направлении с севера (ул. Советская) на юго-восток (ул. Фроленкова). Площадь, занимаемая городом, равна 80,66 км² (8066 га, (12 августа 2012 года). Плотность населения составляет более 2000 человек на кв. км.

Надоел Брест с высоты? Получите в ленту Барановичи с квадрокоптера

Надоел Брест с высоты? Получите в ленту Барановичи с квадрокоптера

Надоел Брест с высоты? Получите в ленту Барановичи с квадрокоптера

Надоел Брест с высоты? Получите в ленту Барановичи с квадрокоптера

Надоел Брест с высоты? Получите в ленту Барановичи с квадрокоптера

Надоел Брест с высоты? Получите в ленту Барановичи с квадрокоптера

Надоел Брест с высоты? Получите в ленту Барановичи с квадрокоптера

Надоел Брест с высоты? Получите в ленту Барановичи с квадрокоптера

Надоел Брест с высоты? Получите в ленту Барановичи с квадрокоптера

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Расположен на Барановичской равнине в междуречье Щары и её притока Мышанки. Барановичи находятся практически на прямой, соединяющей областной центр Брест (206 км)...
 
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