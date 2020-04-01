ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стало известно, какие брестские предприятия захотели иметь в Городском саду именные скамейки

01.04.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Жители Бреста и гости нашего города прогуливаясь по Городскому саду обратили внимание на то, что в этом прекрасном месте благодаря усилиям специалистов ЖКХ появилась ещё одна аллея, ведущая от главного камня к набережной р.Мухавец.

Стало известно, какие брестские предприятия захотели иметь в Городском саду именные скамейки

Стало известно, какие брестские предприятия захотели иметь в Городском саду именные скамейки


На протоптанной горожанами тропинке уложена плитка, вдоль установлены фонари и посажены молодые деревья.

Стало известно, какие брестские предприятия захотели иметь в Городском саду именные скамейки

Все готово к установке, необходимого для каждого парка атрибута, скамеек!

Стало известно, какие брестские предприятия захотели иметь в Городском саду именные скамейки


Объявленная городскими властями акция "Именная скамейка" получила поддержку не только среди предприятий и организаций города. Желание увековечить своё имя заявили не только известные в стране люди, такие как композитор Э.Ханок, но и простые горожане.

Стало известно, какие брестские предприятия захотели иметь в Городском саду именные скамейки

Среди предприятий одними из первых уже сделавших заказ на изготовление и установку в Городском саду своей именной скамейки: ОАО "Брестское мороженое", ООО "BERLIO", ЗАО " Консул", "Белтелеком", База Бакалея, ОАО " Беларусбанк", ИОО "БРВ-Брест", КУП " Плодоовощ".

Стало известно, какие брестские предприятия захотели иметь в Городском саду именные скамейки

Ещё с десятком субъектов хозяйствования заключаются договора. Несмотря на то, что на вновь возведенной аллее количество мест для установки скамеек ограничено КУП "Брестское спецпредприятие" городского ЖКХ продолжает приём заявлений по тел. 45 48 31 или 8029 889 85 85.

Стало известно, какие брестские предприятия захотели иметь в Городском саду именные скамейки


Места хватит всем, потому что благоустройство Городского сада продолжается!

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Жители Бреста и гости нашего города прогуливаясь по Городскому саду обратили внимание на то, что в этом прекрасном месте благодаря усилиям специалистов ЖКХ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный тренер «Немана» раскритиковал руководство АБФФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика