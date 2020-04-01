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Стало известно, какие брестские предприятия захотели иметь в Городском саду именные скамейки
01.04.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жители Бреста и гости нашего города прогуливаясь по Городскому саду обратили внимание на то, что в этом прекрасном месте благодаря усилиям специалистов ЖКХ появилась ещё одна аллея, ведущая от главного камня к набережной р.Мухавец.
Все готово к установке, необходимого для каждого парка атрибута, скамеек!
Среди предприятий одними из первых уже сделавших заказ на изготовление и установку в Городском саду своей именной скамейки: ОАО "Брестское мороженое", ООО "BERLIO", ЗАО " Консул", "Белтелеком", База Бакалея, ОАО " Беларусбанк", ИОО "БРВ-Брест", КУП " Плодоовощ".
Ещё с десятком субъектов хозяйствования заключаются договора. Несмотря на то, что на вновь возведенной аллее количество мест для установки скамеек ограничено КУП "Брестское спецпредприятие" городского ЖКХ продолжает приём заявлений по тел. 45 48 31 или 8029 889 85 85.
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Жители Бреста и гости нашего города прогуливаясь по Городскому саду обратили внимание на то, что в этом прекрасном месте благодаря усилиям специалистов ЖКХ...
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