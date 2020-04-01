Стало известно, какие брестские предприятия захотели иметь в Городском саду именные скамейки

Источник материала: Виртуальный Брест

Жители Бреста и гости нашего города прогуливаясь по Городскому саду обратили внимание на то, что в этом прекрасном месте благодаря усилиям специалистов ЖКХ появилась ещё одна аллея, ведущая от главного камня к набережной р.Мухавец.











На протоптанной горожанами тропинке уложена плитка, вдоль установлены фонари и посажены молодые деревья.





Все готово к установке, необходимого для каждого парка атрибута, скамеек!







Объявленная городскими властями акция "Именная скамейка" получила поддержку не только среди предприятий и организаций города. Желание увековечить своё имя заявили не только известные в стране люди, такие как композитор Э.Ханок, но и простые горожане.





Среди предприятий одними из первых уже сделавших заказ на изготовление и установку в Городском саду своей именной скамейки: ОАО "Брестское мороженое", ООО "BERLIO", ЗАО " Консул", "Белтелеком", База Бакалея, ОАО " Беларусбанк", ИОО "БРВ-Брест", КУП " Плодоовощ".





Ещё с десятком субъектов хозяйствования заключаются договора. Несмотря на то, что на вновь возведенной аллее количество мест для установки скамеек ограничено КУП "Брестское спецпредприятие" городского ЖКХ продолжает приём заявлений по тел. 45 48 31 или 8029 889 85 85.







Места хватит всем, потому что благоустройство Городского сада продолжается!