Белорусские депутаты на открытии сессии 2 апреля рассмотрят ратификацию визового соглашения с ЕС

Источник материала: Виртуальный Брест

Весенняя сессия белорусского парламента открывается 2 апреля. Депутаты Палаты представителей рассмотрят ратификацию соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.





Всего в повестку дня заседания Палаты представителей включено восемь вопросов. В первом чтении планируется рассмотреть поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также проект закона "Об изменении кодексов", который затрагивает вопросы обжалования в суд мер взыскания.

Во втором чтении будут представлены поправки в закон о Белорусском обществе Красного Креста. Помимо визовых соглашений с ЕС законодатели намерены рассмотреть ратификации договора с Молдовой о социальном обеспечении, с Таджикистаном - о стратегическом партнерстве. В повестке также ратификация протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Как пояснили в пресс-службе, речь идет о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Весенняя сессия 2 апреля открывается и в Совете Республики.