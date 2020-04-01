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Главный тренер «Немана» раскритиковал руководство АБФФ

01.04.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич полностью поддержал инициативу фанатов клуба о том, чтобы не приходить на матчи из-за эпидемии. Но при этом вновь раскритиковал руководство АБФФ, которая, по мнению тренера, должна прекратить двойные стандарты, передает tribuna.


Фото: «Неман»

— Конечно, поддерживаю фанатов. Мы, во-первых, играем для зрителей. И кроме футбола есть еще личная жизнь, семейные обстоятельства. Люди интересуются информацией в мире, в стране. И свое заявления по поводу отношения к складывающейся ситуации в белорусском футболе я высказал телеканалу «Беларусь 5» после матча с «Ислочью».

Федерация запрещает здороваться за руки, но при этом не запрещает играть. АБФФ должна прекратить двойные стандарты. Или играть, или не играть. Можете ссылаться на мое заявление телеканалу. А что касается заявления фанатов, это надо спрашивать у них. Но, повторюсь, я их поддерживаю.

Отметим, что председатель клуба Иван Ворсович от комментариев по поводу заявления фанатов отказался.

— Не буду говорить ни свое мнение, ни о своей реакции. Если хотите узнать что-то по футбольным вопросам, то готов разговаривать. А по подобным поводам говорить не буду, — заявил Ворсович.

 
 
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«Конечно, поддерживаю фанатов. Мы, во-первых, играем для зрителей. И кроме футбола есть еще личная жизнь, семейные обстоятельства».
 
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