Адвокат Сацука ожидает предъявления обвинения либо изменения меры пресечения к 4 апреля

Источник материала: Ежедневник

Редактор «Ежедневника» Сергей Сацук находится в СИЗО № 1, адвокат его посещает. 10 дней, в течение которых ему должны предъявить обвинение или освободить из-под стражи, истекают 4 апреля.

Об этом рассказала TUT.BY адвокат журналиста Наталья Мацкевич.

Напомним, накануне стало известно, что Комитет Госконтроля возбудил уголовное дело в отношении Сергея Сацука по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК. По мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов.

«Применена часть два статьи 430, поскольку 5 тысяч долларов расценивается как взятка в крупном размере», – пояснила адвокат журналиста Наталья Мацкевич.

Статья 430 УК применяется к должностным лицам, в сообщение КГК указано, что Сацук – должностное лицо, главный редактор и владелец интернет-ресурса «Ежедневник».

Но на сайте ej.by в качестве должности Сацука указан не «главный редактор», а редактор. Кроме того, по информации TUT.BY, Сергей Сацук не владелец и даже не совладелец общества с дополнительной ответственностью «Интер-Смит», пишет издание. Совладельцами и учредителями портала являются четыре человека, подписавшие открытое письмо к президенту: Александр Сацук, Вадим Сехович, Андрей Александрович, Александр Аксенов.

«Обвинение еще не предъявлено. Комитет Госконтроля заявил лишь о возбуждении уголовного дела, речь идет о подозрении в получении взятки. По закону в течение 10 дней после задержания подозреваемому должны предъявить обвинение или отменить меру пресечения, в данном случае освободить из СИЗО», – отметила Наталья Мацкевич.

