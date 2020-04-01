Белорусы смогут отказаться от рекламных листовок в почтовых ящиках

Источник материала: ОНТ

Палата представителей на весенней сессии планирует принять некоторые поправки в законы о рекламе, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по жилищной политике и строительству Виктора Николайкина.

Авторы законопроекта планируют обязать рекламодателей и распространителей прекратить доставку рекламных листовок в почтовые ящики по требованию жильцов.

Также планируется ввести ограничения на распространяемую рекламу по телефону и электронной почте, для получения которой будет необходимо согласие абонентов и адресатов.

Запретить хотят и звуковую рекламу в общественном транспорте и рекламу на прицепах авто.

Новации коснутся и СМИ. Планируется отменить запрет на рекламу в детских передачах, изменить порядок ее показа в образовательных программах и детских художественных фильмах. Также закон дополняют нормой, по которой реклама не должна содержаться в продукции иностранных телевизионных СМИ.





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