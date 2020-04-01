ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы смогут отказаться от рекламных листовок в почтовых ящиках

01.04.2020 14:52 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусы смогут отказаться от рекламных листовок в почтовых ящиках

Палата представителей на весенней сессии планирует принять некоторые поправки в законы о рекламе, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по жилищной политике и строительству Виктора Николайкина.

Авторы законопроекта планируют обязать рекламодателей и распространителей прекратить доставку рекламных листовок в почтовые ящики по требованию жильцов.

Также планируется ввести ограничения на распространяемую рекламу по телефону и электронной почте, для получения которой будет необходимо согласие абонентов и адресатов.

Запретить хотят и звуковую рекламу в общественном транспорте и рекламу на прицепах авто.

Новации коснутся и СМИ. Планируется отменить запрет на рекламу в детских передачах, изменить порядок ее показа в образовательных программах и детских художественных фильмах. Также закон дополняют нормой, по которой реклама не должна содержаться в продукции иностранных телевизионных СМИ.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палата представителей на весенней сессии планирует принять некоторые поправки в законы о рекламе, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Постоянной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Депутаты Палаты представителей на весенней сессии рассмотрят более 60 законопроектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика