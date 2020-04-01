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Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет
Источник материала: СТВ
Чем занять себя в свободное время? Можно готовить, общаться по видеосвязи, заниматься спортом. Есть множество увлекательных занятий. Знаменитые артисты и спортсмены призывают следовать их примеру.
Валерия
Певица ухаживает за кожей, делает маски для лица и слушает лекции учёной Татьяны Черниговской.
Алина Загитова
Фигуристка не прекращает тренировки. Спортсменка советует и другим поделать какие-нибудь упражнения, чтобы оставаться в хорошем настроении.
Вера Брежнева
Исполнительница находится дома вместе с супругом, общается в соцсетях и поёт.
Юлия Такшина
Актриса занимается домашними хлопотами: стирает, убирает, наводит порядок на балконе. А во время отдыха читает книги.
Мария Кожевникова
Артистка проводит время вместе с детьми и готовит. Недавно Мария сняла ролик о том, как приготовить вафли.
Анна Кошмал
Актриса тоже предпочитает в свободное время готовить. По словам Анны, если бы она не связала свою жизнь с кино, то вполне могла бы стать food-блогером.
Сергей Безруков
Актёр призывает всех не падать духом из-за необходимости быть дома. Сам Безруков устроил для себя маленький отпуск и радуется погоде.
Юрий Шатунов
Певец сейчас находится в Германии вместе с семьёй, дети учатся online, а сам исполнитель не прерывает творческий процесс. Недавно артист опубликовал новое видео.
Дима Билан
Исполнитель грустит из-за необходимости сидеть дома, но призывает своих фанатов тоже набраться терпения, поскольку важно заботиться о себе и об окружающих.
Денис Клявер
Артист участвует в онлайн-концертах, проводит эфиры на своей странице в Instagram и подумывает, что неплохо бы выучить английский язык.
Леонид Агутин
Композитор тоже проводит онлайн-концерты для своих поклонников, а ещё Агутин выпустил новый музыкальный альбом.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как другие знаменитости проводят время дома.
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Чем занять себя в свободное время? Можно готовить, общаться по видеосвязи, заниматься спортом. Есть множество увлекательных занятий. Знаменитые артисты и...
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