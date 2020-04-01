Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет

Источник материала: СТВ

Чем занять себя в свободное время? Можно готовить, общаться по видеосвязи, заниматься спортом. Есть множество увлекательных занятий. Знаменитые артисты и спортсмены призывают следовать их примеру.

Валерия

Певица ухаживает за кожей, делает маски для лица и слушает лекции учёной Татьяны Черниговской.



Фото: instagram.com/valeriya

Алина Загитова

Фигуристка не прекращает тренировки. Спортсменка советует и другим поделать какие-нибудь упражнения, чтобы оставаться в хорошем настроении.

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Фото: instagram.com/azagitova

Вера Брежнева

Исполнительница находится дома вместе с супругом, общается в соцсетях и поёт.

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Фото: instagram.com/ververa

Юлия Такшина

Актриса занимается домашними хлопотами: стирает, убирает, наводит порядок на балконе. А во время отдыха читает книги.



Фото: instagram.com/uliatakshina

Мария Кожевникова

Артистка проводит время вместе с детьми и готовит. Недавно Мария сняла ролик о том, как приготовить вафли.



Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Анна Кошмал

Актриса тоже предпочитает в свободное время готовить. По словам Анны, если бы она не связала свою жизнь с кино, то вполне могла бы стать food-блогером.

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Фото: instagram.com/smorkovkina

Сергей Безруков

Актёр призывает всех не падать духом из-за необходимости быть дома. Сам Безруков устроил для себя маленький отпуск и радуется погоде.



Фото: instagram.com/s_bezrukov

Юрий Шатунов

Певец сейчас находится в Германии вместе с семьёй, дети учатся online, а сам исполнитель не прерывает творческий процесс. Недавно артист опубликовал новое видео.



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Юрий Шатунов»

Дима Билан

Исполнитель грустит из-за необходимости сидеть дома, но призывает своих фанатов тоже набраться терпения, поскольку важно заботиться о себе и об окружающих.



Фото: instagram.com/bilanofficial

Денис Клявер

Артист участвует в онлайн-концертах, проводит эфиры на своей странице в Instagram и подумывает, что неплохо бы выучить английский язык.

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Фото: instagram.com/denisklyaver

Леонид Агутин

Композитор тоже проводит онлайн-концерты для своих поклонников, а ещё Агутин выпустил новый музыкальный альбом.



Фото: instagram.com/agutinleonid

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как другие знаменитости проводят время дома.