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Рейтинг фильмов, которые чаще всего смотрят пользователи во время самоизоляции, составил КиноПоиск
Источник материала: ОНТ
Крупнейший русскоязычный интернет-сервис КиноПоиск
По данным ресурса, по-прежнему наибольший интерес у пользователей вызывают новинки кино (их ищут чаще всего), однако были и сюрпризы. В рейтинге самых просматриваемых лидером стал фильм Стивена Содерберга 2011-го года «Заражение».
В частности, за последние пару недель страницу этой ленты на КиноПоиске просматривали в 50 раз чаще, чем в среднем в феврале.
Тем временем среди сериалов самым популярным стал «Колл-центр».
Рейтинг самых популярных фильмов по количеству посещений страниц на КиноПоиске за последние две недели марта:
«Заражение»
«Джентльмены»
«Холоп»
«Бладшот»
«Тролли. Мировой тур»
«Лед 2»
«Человек-невидимка»
«Отель „Белград“»
«Достать ножи»
«Паразиты»
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Крупнейший русскоязычный интернет-сервис КиноПоиск опубликовал список фильмов и сериалов, которые пользователи чаще всего смотрят во время самоизоляции. По...
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