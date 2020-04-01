Рейтинг фильмов, которые чаще всего смотрят пользователи во время самоизоляции, составил КиноПоиск

Источник материала: ОНТ

Крупнейший русскоязычный интернет-сервис КиноПоиск опубликовал список фильмов и сериалов, которые пользователи чаще всего смотрят во время самоизоляции.

По данным ресурса, по-прежнему наибольший интерес у пользователей вызывают новинки кино (их ищут чаще всего), однако были и сюрпризы. В рейтинге самых просматриваемых лидером стал фильм Стивена Содерберга 2011-го года «Заражение».

В частности, за последние пару недель страницу этой ленты на КиноПоиске просматривали в 50 раз чаще, чем в среднем в феврале.

Тем временем среди сериалов самым популярным стал «Колл-центр».

Рейтинг самых популярных фильмов по количеству посещений страниц на КиноПоиске за последние две недели марта:

«Заражение»

«Джентльмены»

«Холоп»

«Бладшот»

«Тролли. Мировой тур»

«Лед 2»

«Человек-невидимка»

«Отель „Белград“»

«Достать ножи»

«Паразиты»

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