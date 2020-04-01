Как отбелить зубы в домашних условиях? Топ эффективных способов

Процедуры у стоматолога стоят дорого, повторять их нужно регулярно, а в дни карантина и вовсе не до походов по клиникам. Если очень хочется белоснежную улыбку, попробуйте другие варианты, пишет
Отбеливающие полоски
Полоски для отбеливания зубов продаются на многих сайтах, можно заказать домой онлайн. Из минусов – цена.
Полоски наклеиваются на передние зубы верхнего и нижнего рядов, через определенное время снимаются. Бывают полоски, которые не нужно снимать: они быстро рассасываются.
Отбеливать так зубы можно неделю, результат виден уже через пару дней. Ну, и придется периодически пользоваться полосками, потому что эмаль со временем все равно желтеет.
Пищевая сода
Самый простой и бюджетный вариант придать белизну зубам. Пищевая сода хорошо абсорбирует, но увлекаться таким способом не стоит: максимум пару раз в неделю.
Соду можно использовать как самостоятельный продукт или вместе с зубной пастой. Если решили отбеливать радикально, просто наносите соду на мокрую зубную щетку и очищайте зубы так же, как пастой. Не нажимайте на щетку, чтобы не травмировать десны. Состав не глотаем, стараемся продержать его на зубах 7-10 минут. Затем полощем рот и чистим зубы повторно, но уже обычным способом.
Средство можно использовать сразу с пастой: наносите ее на щетку, насыпаете немного соды и чистите зубы. Полощете рот теплой водой.
Сырный кусочек
Оказывается, небольшой кусочек сыра способен убрать налет с зубов и придать им белизну. Даже стоматологи рекомендуют почаще есть сыр, если нет возможности тщательно почистить зубы. Кроме того, в сыре много кальция, полезного для эмали. И калорий, поэтому не увлекаемся.
Кокосовое масло
Кокосовым маслом полезно полоскать полость рта: оно защитит эмаль от окрашивания пищей, хорошо удалит бактерии с поверхности зубов и десен. Можно периодически использовать в качестве ополаскивателя.
Клубника
Эта ягода отлично справляется с отбеливанием зубов. Ее всегда можно купить в супермаркете, скоро появится и на рынках.
В клубнике содержится яблочная кислота, устраняющая пятна с эмали. Втирайте ее в зубы, оставляйте на эмали на 5-10 минут, потом полощите рот теплой водой. Используйте клубнику для отбеливания 1-2 раза в неделю.
Банановая кожура
Бюджетный вариант для любителей бананов. В их кожуре есть вещества, способные устранять бактерии с поверхности зубов. И микроэлементы, укрепляющие эмаль.
Внутренней стороной кожуры протирайте зубы в течение нескольких минут. Делайте это аккуратно, без сильных нажимов. Затем полощите рот водой. Такую чистку можно повторять несколько раз в неделю: она абсолютно не травмирует эмаль и мягкие ткани.
Защищаем белизну
Если хотите иметь белоснежную улыбку, придется отказаться от некоторых продуктов и от курения. Пагубная привычка сильно портит эмаль, ставит крест даже на самом дорогом отбеливании. Продукты, окрашивающие зубы: кофе, черный чай, цитрусовые, черника, томатный соус, темная газировка и сладкая вода темного цвета без газов.
Источник: news.yellmed.ru