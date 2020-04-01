Как отбелить зубы в домашних условиях? Топ эффективных способов

Источник материала: Полымя

Процедуры у стоматолога стоят дорого, повторять их нужно регулярно, а в дни карантина и вовсе не до походов по клиникам. Если очень хочется белоснежную улыбку, попробуйте другие варианты, пишет news.yellmed.ru .





Отбеливающие полоски

Полоски для отбеливания зубов продаются на многих сайтах, можно заказать домой онлайн. Из минусов – цена.

Полоски наклеиваются на передние зубы верхнего и нижнего рядов, через определенное время снимаются. Бывают полоски, которые не нужно снимать: они быстро рассасываются.

Отбеливать так зубы можно неделю, результат виден уже через пару дней. Ну, и придется периодически пользоваться полосками, потому что эмаль со временем все равно желтеет.

Пищевая сода

Самый простой и бюджетный вариант придать белизну зубам. Пищевая сода хорошо абсорбирует, но увлекаться таким способом не стоит: максимум пару раз в неделю.

Соду можно использовать как самостоятельный продукт или вместе с зубной пастой. Если решили отбеливать радикально, просто наносите соду на мокрую зубную щетку и очищайте зубы так же, как пастой. Не нажимайте на щетку, чтобы не травмировать десны. Состав не глотаем, стараемся продержать его на зубах 7-10 минут. Затем полощем рот и чистим зубы повторно, но уже обычным способом.

Средство можно использовать сразу с пастой: наносите ее на щетку, насыпаете немного соды и чистите зубы. Полощете рот теплой водой.

Сырный кусочек

Оказывается, небольшой кусочек сыра способен убрать налет с зубов и придать им белизну. Даже стоматологи рекомендуют почаще есть сыр, если нет возможности тщательно почистить зубы. Кроме того, в сыре много кальция, полезного для эмали. И калорий, поэтому не увлекаемся.

Кокосовое масло

Кокосовым маслом полезно полоскать полость рта: оно защитит эмаль от окрашивания пищей, хорошо удалит бактерии с поверхности зубов и десен. Можно периодически использовать в качестве ополаскивателя.

Клубника

Эта ягода отлично справляется с отбеливанием зубов. Ее всегда можно купить в супермаркете, скоро появится и на рынках.

В клубнике содержится яблочная кислота, устраняющая пятна с эмали. Втирайте ее в зубы, оставляйте на эмали на 5-10 минут, потом полощите рот теплой водой. Используйте клубнику для отбеливания 1-2 раза в неделю.

Банановая кожура

Бюджетный вариант для любителей бананов. В их кожуре есть вещества, способные устранять бактерии с поверхности зубов. И микроэлементы, укрепляющие эмаль.

Внутренней стороной кожуры протирайте зубы в течение нескольких минут. Делайте это аккуратно, без сильных нажимов. Затем полощите рот водой. Такую чистку можно повторять несколько раз в неделю: она абсолютно не травмирует эмаль и мягкие ткани.

Защищаем белизну

Если хотите иметь белоснежную улыбку, придется отказаться от некоторых продуктов и от курения. Пагубная привычка сильно портит эмаль, ставит крест даже на самом дорогом отбеливании. Продукты, окрашивающие зубы: кофе, черный чай, цитрусовые, черника, томатный соус, темная газировка и сладкая вода темного цвета без газов.

Источник: news.yellmed.ru