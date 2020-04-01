Ответственны за настоящее и будущее Беларуси

Источник материала: Ивьевский край

Когда меня попросили выступить по такой важной теме, я решила акцентировать внимание ребят на таких основных моментах, как, во-первых, важность осознания нашей ответственности за настоящее и будущее Беларуси. В Беларуси созданы уникальные условия для развития и саморазвития молодежи. Во-вторых, мы - народ Республики Беларусь, а это значит, что должны любить свою страну и свой язык. В-третьих, подтверждать жизнью своей приверженность общечеловеческим ценностям. Знание этикета, самодисциплина, благородство, доброе сердце всегда должны быть с нами, где бы мы ни находились - во дворце или в землянке. В-четвертых, быть толерантным к людям. Мы не обязаны думать, как все, выглядеть, как все, но уважать закон должен каждый. В-пятых, осознавать себя полноправным субъектом мирового сообщества. Можно любить тренды, а можно оставаться верным своим традициям. В-шестых, память - это важно. Не считайте зазорным обнажить свои головы там, где покоятся вечным сном советские воины: они отдали свою жизнь за наше счастье. Наше право защищать белоруса, в какой бы точке Земли он ни находился , и наше право самим быть защищенными!













В Лелюкинском детском саду-средней школе просмотрели интересные видеоролики, содержание которых было понятно и близко учащимся, так как о своей достойной жизни в нашей стране рассказывали с экрана их ровесники.

Мероприятие подготовила Ольга Юрьевна Аксенова и ее ученики В. Бутрим (11 класс), А. Бутрим (10 класс), Д. Катанекша (10 класс), В.Павлович (10 класс).

Кстати, Александра Бутрим - участник акции "Мы- граждане Беларуси".

Грамотный педагог, историк, активный общественный деятель, Андрей Викторович Волчок подробно рассказал ребятам , как готовилась Конституция, что такое Конституционный суд, о референдумах 1996 и 2004 годов, напомнил о государственном празднике Дне Конституции Республики Беларусь, роли БРСМ, поделился воспоминаниями о том, как когда-то он получал свой паспорт и сравнил это событие с процедурой вручения паспортов современным юношам и девушкам. Вместе с учителем ребята затронули такие темы, как интеграционные процессы, понятие "патриотизм". "Кто мы? Откуда мы?- вот те вопросы, которые необходимо задавать себе",- считает А.В. Волчок.

Ольга Юрьевна Аксенова познакомила учащихся с основными целями акции "Полотно освобождения" и призвала их к активному участию в этом движении.

В рефлексии участвовали не только ученики, но и директор школы Галина Иосифовна Алещик. Незаметно перешли к насущным проблемам: уборке пришкольной территории, помощи пожилым людям.

И. Холяво. Фото С. Зенкевича.