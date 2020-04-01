|
Третьяковская галерея опубликовала фотоархив своих выставок
Источник материала: ОНТ
Третьяковская галерея впервые опубликовала снимки с 47 экспозиций музея. Об этом
Снимки собраны в «Яндекс. Коллекциях». Можно будет увидеть выставки последних пяти лет – Архипа Куинджи, Василия Верещагина, а также полюбоваться нынешней выставкой «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Некоторые снимки впервые в открытом доступе. В будущем фотоколлекция будет пополняться.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третьяковская галерея впервые опубликовала снимки с 47 экспозиций музея. Об этом сообщает Buro. Снимки собраны в «Яндекс. Коллекциях». Можно будет увидеть выставки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)