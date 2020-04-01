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Третьяковская галерея опубликовала фотоархив своих выставок

01.04.2020 15:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Третьяковская галерея опубликовала фотоархив своих выставок

Третьяковская галерея впервые опубликовала снимки с 47 экспозиций музея. Об этом сообщает Buro.

Снимки собраны в «Яндекс. Коллекциях». Можно будет увидеть выставки последних пяти лет – Архипа Куинджи, Василия Верещагина, а также полюбоваться нынешней выставкой «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Некоторые снимки впервые в открытом доступе. В будущем фотоколлекция будет пополняться.

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Третьяковская галерея впервые опубликовала снимки с 47 экспозиций музея. Об этом сообщает Buro. Снимки собраны в «Яндекс. Коллекциях». Можно будет увидеть выставки...
 
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