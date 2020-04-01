Скидки в МТС на iPhone для абонентов «Супер max 50»

Источник материала: ОНТ

В сети салонов и интернет-магазине МТС к акции «Вам бонус!» присоединяется ряд смартфонов Apple. Теперь с выгодой 20% можно приобрести iPhone 11 Pro и iPhone 11 ProMax с объёмами памяти на 64 и 256 ГБ.

Чтобы получить скидку 20% на смартфоны Apple необходимо подключить или сменить тарифный план на «Супер max 50» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по данному тарифному плану.

Тариф «Супер max 50» — это безлимит на YouTube и соцсети, 50 ГБ на остальной интернет, безлимит звонков во все сети и 250 МБ в роуминге. В течение 90 дней для новых абонентов абонентская плата составит 20,50 рубля со скидкой. После окончания акционного периода — 35 рублей.

Скидка 20% на iPhone 11 Pro и iPhone 11 ProMax предоставляется как при покупке единым платежом, так и при покупке в рассрочку на 12 или 24 месяца. В рамках акции «Вам бонус!» возможно приобретение не более 1 устройства со скидкой на 1 абонентский номер.

Подробную информацию смотрите здесь .

СООО «Мобильные ТелеСистемы». УНП 800013732

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