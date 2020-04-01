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Кочанова о президентских выборах: Все пройдет как всегда, организованно и дружно
Источник материала: Партизан
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сообщила как пройдут президентские выборы.
Об этом она рассказала в эфире телеканала «Беларусь-1».
«Это важное политическое мероприятие будет проходить в нашей стране, я думаю. Как всегда, оно было организованным, дружелюбным, организованным. Я работал как в Минске, так и в области, и я знаю деятельность наших граждан. Я не сомневаюсь, что все будет успешно», - отметила Качанова.
По ее словам, в ближайшее время совместно с Центральной избирательной комиссией пройдут консультации, в ходе которых будет обсуждена наиболее приемлемая дата для проведения избирательной кампании.
Ранее Президент Александр Лукашенко заявил, что обстановка в Беларуси пока не дает оснований для переноса президентских выборов, пишет
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сообщила как пройдут президентские выборы.
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