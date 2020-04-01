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МАРТ запустил горячую линию: белорусы могут сообщать о нехватке товаров и росте цен
Источник материала: ОНТ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли открыло телефонную линию. Теперь по ней можно сообщать о значительном росте цен. Для этого достаточно будет указать только наименование и адрес торгового объекта. Об этом
Позвонить можно по телефону 8- 017-327-61-21 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
Также МАРТ обратил внимание на то, что сообщения, которые поступят на телефонную линию, не будут регистрироваться в канцелярии. Поэтому ответы на них направляться не будут.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли открыло телефонную линию. Теперь по ней можно сообщать о значительном росте цен. Для этого достаточно...
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