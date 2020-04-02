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«Самый быстрый полицейский»: в России инспектор ДПС бегом догонял внедорожник нарушителя
Источник материала: ОНТ
В Иркутской области (Россия) инспектор ДПС был вынужден бегом догонять машину нарушителя и запрыгивать в нее на ходу. Подробности
Внедорожник Toyota совершал опасные маневры на дороге. Для проверки на место был отправлен наряд ДПС. Правоохранители обнаружили нарушителя и пытались его остановить.
Водитель увеличил скорость и продолжил движение. В какой-то момент машина нарушителя снизила скорость, и этим воспользовался один из сотрудников полиции. Он бегом догнал автомобиль, открыл заднюю дверь и на ходу запрыгнул в салон.
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Иркутской области (Россия) инспектор ДПС был вынужден бегом догонять машину нарушителя и запрыгивать в нее на ходу. Подробности сообщает пресс-служба управления...
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