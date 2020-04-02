Wildberries временно запретил примерять заказы в пунктах самовывоза

Источник материала: Tut.by

Популярный интернет-магазин Wildberries для повышения безопасности своих сотрудников и клиентов временно запретил примерять заказы в пунктах самовывоза. Теперь товары можно забрать только при полной их оплате, а если не подошло, вернуть.



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Примерять одежду и обувь запретили не только в пунктах самовывоза, но и в присутствии курьера при доставке на дом. Теперь, чтобы посмотреть, подходит товар или нет, за него нужно заплатить. А если не подойдет, вещи можно вернуть. В магазине сказали, что условия возврата остались прежними. Они зависят от причины.

Если товар не подошел, его можно вернуть в течение 21 дня с момента покупки. Но только если он подлежит возврату. Вернуть вещи можно в любом пункте самовывоза без предварительного оформления документов бесплатно. Забрать неподошедшее может и курьер, но для этого нужно оформить его вызов в личном кабинете. Не стоит забывать, что для возврата товар должен остаться новым и в полной комплектации — со всеми бирками, этикетками, упаковкой производителя. С собой нужно иметь паспорт.

Если товар оказался бракованным, положили не то или в неполной комплектации, то возврат тоже нужно оформить через личный кабинет. Заявку на возврат рассмотрят в течение 5 дней. И если одобрят, вещь заберут и вернут деньги.