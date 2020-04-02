Пешие колонны в Минске отрепетировали парад ко Дню Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тысячи военных Беларуси готовятся к параду в честь Дня Победы . Первая большая репетиция пеших колонн прошла в Минске, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Это не часы, а недели упорных тренировок. Каждая парадная «коробка» сначала отрабатывает задания отдельно, а сейчас впервые вместе. Главное здесь – умение шагать быстро и синхронно. Но пока не у всех получается, поэтому звучат замечания.

На плацу Минской военной комендатуры – около трех тысяч человек и более двух десятков парадных расчетов. Курсанты Военной академии и военно-технических факультетов, военнослужащие различных родов войск. Маршируют и девушки. Пока они в берцах и бушлатах. На параде, шутят, будут при параде. «Ну мы же военные, спадут туфли – босыми готовы идти», – сказала военнослужащая Илона Мешкова.

Движения на месте, поворот головы, прохождение мимо трибуны – для бойцов пятой бригады спецназначения вроде бы и мелочь. Но особенности придает тот факт, что маршировать в этот раз они будут на параде не в Минске, а в Москве на Красной площади. Задача – представить страну. Поэтому и отбор солдат – серьезный. «Физические данные, выносливость, моральные данные, смелость. Упорство и отвага. Ну и рост – не ниже 180 сантиметров», – рассказал замкомандира роты 5-й отдельной бригады специального назначения Сергей Рудницкий.

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Еще пять лет назад для Беларуси в Китае изготовили два спецавтомобиля «Красное знамя». На них теперь открывают парады генералы. Но о советских «Чайках» здесь тоже не забыли. Они по-прежнему в строю – мало ли иностранная техника подведет. Правда, люди военные уверяют, техника – надежная. «Мы готовы к любой тренировке – обычная тренировка либо сам парад. Волнение есть всегда, но мы боремся с этим», – отметил начальник технической службы войсковой части Андрей Доманов.

Тренировки на закрытом плацу будут идти месяц – трижды в неделю. А 5 и 7 мая в городе пройдут генеральные репетиции, уже вместе с техникой. Ее, кстати, в этом году будет много. «185 единиц техники и 42 воздушных судна. Также планируется участие военных из России и представителей Народно-освободительной армии Китая», – уточнил заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко. 9 мая обязательно выступит и рота почетного караула. Плац-концерт дополнят новыми элементами. Но всех премьер парада в Минобороны не раскрывают.