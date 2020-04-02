ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пешие колонны в Минске отрепетировали парад ко Дню Победы

02.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тысячи военных Беларуси готовятся к параду в честь Дня Победы. Первая большая репетиция пеших колонн прошла в Минске, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Это не часы, а недели упорных тренировок. Каждая парадная «коробка» сначала отрабатывает задания отдельно, а сейчас впервые вместе. Главное здесь – умение шагать быстро и синхронно. Но пока не у всех получается, поэтому звучат замечания.

На плацу Минской военной комендатуры – около трех тысяч человек и более двух десятков парадных расчетов. Курсанты Военной академии и военно-технических факультетов, военнослужащие различных родов войск. Маршируют и девушки. Пока они в берцах и бушлатах. На параде, шутят, будут при параде. «Ну мы же военные, спадут туфли – босыми готовы идти», – сказала военнослужащая Илона Мешкова.

Движения на месте, поворот головы, прохождение мимо трибуны – для бойцов пятой бригады спецназначения вроде бы и мелочь. Но особенности придает тот факт, что маршировать в этот раз они будут на параде не в Минске, а в Москве на Красной площади. Задача – представить страну. Поэтому и отбор солдат – серьезный. «Физические данные, выносливость, моральные данные, смелость. Упорство и отвага. Ну и рост – не ниже 180 сантиметров», – рассказал замкомандира роты 5-й отдельной бригады специального назначения Сергей Рудницкий.

Помните ли вы историю ВОВ?
Пройдите наш тест

Еще пять лет назад для Беларуси в Китае изготовили два спецавтомобиля «Красное знамя». На них теперь открывают парады генералы. Но о советских «Чайках» здесь тоже не забыли. Они по-прежнему в строю – мало ли иностранная техника подведет. Правда, люди военные уверяют, техника – надежная. «Мы готовы к любой тренировке – обычная тренировка либо сам парад. Волнение есть всегда, но мы боремся с этим», – отметил начальник технической службы войсковой части Андрей Доманов.

Тренировки на закрытом плацу будут идти месяц – трижды в неделю. А 5 и 7 мая в городе пройдут генеральные репетиции, уже вместе с техникой. Ее, кстати, в этом году будет много. «185 единиц техники и 42 воздушных судна. Также планируется участие военных из России и представителей Народно-освободительной армии Китая», – уточнил заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко. 9 мая обязательно выступит и рота почетного караула. Плац-концерт дополнят новыми элементами. Но всех премьер парада в Минобороны не раскрывают.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренировки на плацу будут идти месяц – трижды в неделю. А 5 и 7 мая в городе пройдут генеральные репетиции, уже вместе с техникой.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сначала переживал из-за шуток»: как 23-летний парень из Горецкого района работает дояром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика