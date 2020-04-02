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Skoda запустила в Минске безопасные тест-драйвы. Как это работает?

02.04.2020 07:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Skoda перешла в Минске на безопасные тест-драйвы. Автомобили перед каждой поездкой проходят дезинфекцию внутри и снаружи, а участники получают маски и перчатки. Новый формат освоили все салоны в столице, то же самое рекомендуют сделать дилерам в регионах.


Безопасный тест-драйв отличается от обычного повышенной защитой от вирусов и микробов. Перед каждой поездкой специалист автоцентра дезинфицирует основные точки, на которые для наглядности нанесены специальные маркеры. Для водителя и пассажира в салоне установлен антисептик-пульверизатор.

Тест-драйв проходит в маске и перчатках, а руки можно обработать специальным раствором. Руль покрыт чехлом, который снимают только перед поездкой. По возвращению автомобиль вновь проходит дезинфекцию.


«Автомобиль, как средство перемещения, наверное, оптимальное решение для текущей ситуации. Но его можно сделать еще безопаснее, что мы и постарались воплотить в формате безопасного тест-драйва. Для нашей компании нет ничего важнее здоровья клиентов и сотрудников. При этом мы не хотим ограничивать свободу людей, и все, кто хочет опробовать тот или иной автомобиль, может сделать это в безопасных условиях», — поясняют в автоцентре SKODA на Куприянова, 2а.

На безопасный тест-драйв можно взять все модели. Среди новинок — обновленный кроссовер Skoda Karoq и дизельная версия внедорожника Skoda Kodiaq.


В Беларуси также запущена бесконтактная покупка автомобиля. Выбор комплектации, оформление и оплата осуществляется в онлайне. Также Skoda ввела безопасную приемку машины в сервис, что позволяет избегать посещения автоцентра. Механика проста: владелец автомобиля приезжает на парковку, к нему подходит специалист в маске и перчатках и оформляет документы. Когда все готово, автомобиль можно забрать в том же месте.

 
Теги: Минск
 
 
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Безопасный тест-драйв отличается от обычного повышенной защитой от вирусов и микробов.
 
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