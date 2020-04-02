Если срочно нужно немного денег: актуальный обзор кредитов на небольшие суммы

Источник материала: Tut.by

Когда не хватает пары тысяч рублей, можно обратиться в банк за потребительским кредитом. FINANCE.TUT.BY проанализировал банковские предложения и узнал, где сегодня можно взять самые дешевые кредиты. Сегодня в обзоре собраны варианты кредитов в 2 тысячи рублей сроком 1−2 года под неустойку.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обзоре рассмотрены только «прозрачные» кредиты, которые выдаются наличными либо на пластиковую карту. Кредиты для клиентов банка по другим продуктам, зарплатных клиентов и клиентов с положительной кредитной историей не рассматривались. Ключевое условие — отсутствие обязательных дополнительных комиссий и страховок. Кредиты, обеспечением которых является поручительство, залог, гарантийный депозит, а также кредиты без возможности досрочного погашения долга исключены из обзора. Мы отобрали по одному предложению под неустойку от каждого банка.

Что сегодня предлагают банки

В таблице собраны актуальные предложения банков по кредитам на потребительские нужды под неустойку.

Банк, кредит Максимальная сумма; ставка; срок Обеспечение; справка о доходах; график погашения Банк ВТБ (Беларусь), Новенький от 100 до 15 тыс BYN; ппервые 90 дней - 16,9%, далее 29,9%; от 13 до 84 месяцев неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; дифференцированный график Альфа-Банк, Потребительский кредит от 1 тыс BYN до 30 тыс BYN; 14−23,9% по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; аннуитет; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно Банк БелВЭБ, Лагодны от 500 до 12 тыс BYN; 14,19%; от 2 месяцев до 5 лет неустойка; справка о доходах; дифференцированный график Банк Дабрабыт, На Личное до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке 36 месяцев; 14,19%; от 6 до 60 месяцев неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; дифференцированный график Банк Решение, Простой кредит от 300 до 10 тыс BYN; 14,19%; 10−48 месяцев неустойка; справка о доходах при сумме до 5 тыс BYN; дифференцированный график Беларусбанк, Потребительский кредит исходя из платёжеспособности; 13,9−14,19%; 1−2 года неустойка; без справки о доходах (сумма зависит от платежеспособности); дифференцированный график Белинвестбанк, Личный выбор до 10 тыс BYN; 14,19%; от 6 до 60 месяцев неустойка; справка о доходах; дифференцированный график БНБ-Банк, Оранжевая мечта от 500 до 15 тыс BYN; 27,5%; от 1 года до 5 лет неустойка; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; аннуитет БПС-Сбербанк, Без границ! от 300 до 15 тыс BYN; 23,9%; от 1 года до 7 лет неустойка; справка о доходах; на выбор Идея Банк, Национальный от 100 до 10 тыс BYN; 14,10%; от 1 до 42 месяцев неустойка; без справки о доходах; аннуитет; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно МТБанк, Ещё больше (на карту) от 500 до 19 тыс BYN; 28,86%; до 84 месяцев неустойка; без справки о доходах; аннуитет Paritetbank, Лоукост до 15 тыс BYN; 19,75%; 7 лет неустойка; без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 25,75%; аннуитет Приорбанк, Универсальный кредит (на карту) до 17,4 тыс BYN; 23%; до 5 лет неустойка; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; аннуитет РРБ-Банк, Ренессанс до 5 тыс BYN; 14,19%; до 36 месяцев неустойка; справка о доходах; аннуитет Статусбанк, Нужные деньги от 100 до 9 тыс BYN; 29−29,9%; от 6 до 36 месяцев неустойка; справка о доходах при сумме от 3 тыс BYN; аннуитет Технобанк, Обыкновенный кредит Лайт до 10 тыс BYN; 13,99%; 13 месяцев неустойка; справка о доходах; аннуитет Франсабанк, Всё и сразу до 10 тыс BYN; 14,19%; от 13 месяцев до 7 лет неустойка; справка о доходах; аннуитет

Банк, кредит Максимальная сумма; ставка; срок; обеспечение; справка о доходах; график погашения Банк ВТБ (Беларусь), Новенький от 100 до 15 тыс BYN; ппервые 90 дней - 16,9%, далее 29,9%; от 13 до 84 месяцев; неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; дифференцированный график Альфа-Банк, Потребительский кредит от 1 тыс BYN до 30 тыс BYN; 14−23,9% по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев; неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; аннуитет; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно Банк БелВЭБ, Лагодны от 500 до 12 тыс BYN; 14,19%; от 2 месяцев до 5 лет; неустойка; справка о доходах; дифференцированный график Банк Дабрабыт, На Личное до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке 36 месяцев; 14,19%; от 6 до 60 месяцев; неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; дифференцированный график Банк Решение, Простой кредит от 300 до 10 тыс BYN; 14,19%; 10−48 месяцев; неустойка; справка о доходах при сумме до 5 тыс BYN; дифференцированный график Беларусбанк, Потребительский кредит исходя из платёжеспособности; 13,9−14,19%; 1−2 года; неустойка; без справки о доходах (сумма зависит от платежеспособности); дифференцированный график Белинвестбанк, Личный выбор до 10 тыс BYN; 14,19%; от 6 до 60 месяцев; неустойка; справка о доходах; дифференцированный график БНБ-Банк, Оранжевая мечта от 500 до 15 тыс BYN; 27,5%; от 1 года до 5 лет; неустойка; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; аннуитет БПС-Сбербанк, Без границ! от 300 до 15 тыс BYN; 23,9%; от 1 года до 7 лет; неустойка; справка о доходах; на выбор Идея Банк, Национальный от 100 до 10 тыс BYN; 14,10%; от 1 до 42 месяцев; неустойка; без справки о доходах; аннуитет; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно МТБанк, Ещё больше (на карту) от 500 до 19 тыс BYN; 28,86%; до 84 месяцев; неустойка; без справки о доходах; аннуитет Paritetbank, Лоукост до 15 тыс BYN; 19,75%; 7 лет; неустойка; без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 25,75%; аннуитет Приорбанк, Универсальный кредит (на карту) до 17,4 тыс BYN; 23%; до 5 лет; неустойка; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; аннуитет РРБ-Банк, Ренессанс до 5 тыс BYN; 14,19%; до 36 месяцев; неустойка; справка о доходах; аннуитет Статусбанк, Нужные деньги от 100 до 9 тыс BYN; 29−29,9%; от 6 до 36 месяцев; неустойка; справка о доходах при сумме от 3 тыс BYN; аннуитет Технобанк, Обыкновенный кредит Лайт до 10 тыс BYN; 13,99%; 13 месяцев; неустойка; справка о доходах; аннуитет Франсабанк, Всё и сразу до 10 тыс BYN; 14,19%; от 13 месяцев до 7 лет; неустойка; справка о доходах; аннуитет

Как изменились условия

Увеличение расчетной величины стандартного риска до 14,19% повлияло на рост стоимости кредитов. Еще недавно можно было оформить потребительский кредит под 12,32%. Сегодня потребительский кредит под неустойку обойдется в 13,9−29,9%;

можно было оформить потребительский кредит под 12,32%. Сегодня потребительский кредит под неустойку обойдется в 13,9−29,9%; Самые низкие ставки предлагают в Беларусбанке и Технобанке — от 13,9% и 13,99% соответственно;

и — от 13,9% и 13,99% соответственно; Дороже всего будет стоить кредит в Статусбанке , Банке ВТБ , БНБ-Банке и МТБанке : от 27,5% до 29,9%;

, , и : от 27,5% до 29,9%; Рассмотренные в обзоре кредиты чаще всего выдаются наличными в кассе банка. Возможен также безналичный перевод продавцу товара, реже — получение кредита на карту;

Обратите внимание на кредит Альфа-Банка и Идея Банка . При выдаче наличных в кассе комиссия составит 3% от суммы. Но есть бесплатная альтернатива — получение кредита на текущий счет в банке, который открывается бесплатно;

и . При выдаче наличных в кассе комиссия составит 3% от суммы. Но есть бесплатная альтернатива — получение кредита на текущий счет в банке, который открывается бесплатно; Кредит Приорбанка и МТБанка предоставляется на карту. Дополнительных платежей за оформление карты не предусмотрено. А в банкоматах банка и партнёров можно снять наличные без комиссий;

и предоставляется на карту. Дополнительных платежей за оформление карты не предусмотрено. А в банкоматах банка и партнёров можно снять наличные без комиссий; Максимальная сумму кредитов под неустойку — от 9 до 30 тысяч рублей. В Беларусбанке сумма кредита не ограничена и зависит от платежеспособности клиента;

Суммы до 5−10 тысяч рублей часто можно одолжить без справки о доходах. Самый большой кредит без справки о доходах составляет 19 тысяч рублей — в МТБанке ;

; Большинство рассмотренных кредитов имеют аннуитетный график погашений, то есть ежемесячный платеж будет постоянным. Аннуитетный кредит обойдется дороже, чем кредит с дифференцированным графиком погашения. Последний вариант сегодня доступен в 7 банках.

Взять 2000 рублей на 1 год

Самые выгодные условия сегодня предлагает Беларусбанк . Мы обратились в банк с просьбой рассчитать платёж и переплату по кредиту на сумму 2 тысячи рублей сроком на 1 год под ставку 13,9%.

Первый платеж по кредиту будет равен 204,98 рублей, в следующие месяцы — меньше. Переплата за год пользования кредитом — 139 рублей.