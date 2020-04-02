Если срочно нужно немного денег: актуальный обзор кредитов на небольшие суммы

Когда не хватает пары тысяч рублей, можно обратиться в банк за потребительским кредитом. FINANCE.TUT.BY проанализировал банковские предложения и узнал, где сегодня можно взять самые дешевые кредиты. Сегодня в обзоре собраны варианты кредитов в 2 тысячи рублей сроком 1−2 года под неустойку.
В обзоре рассмотрены только «прозрачные» кредиты, которые выдаются наличными либо на пластиковую карту. Кредиты для клиентов банка по другим продуктам, зарплатных клиентов и клиентов с положительной кредитной историей не рассматривались. Ключевое условие — отсутствие обязательных дополнительных комиссий и страховок. Кредиты, обеспечением которых является поручительство, залог, гарантийный депозит, а также кредиты без возможности досрочного погашения долга исключены из обзора. Мы отобрали по одному предложению под неустойку от каждого банка.
Что сегодня предлагают банки
В таблице собраны актуальные предложения банков по кредитам на потребительские нужды под неустойку.
Банк, кредит
Максимальная сумма; ставка; срок
Обеспечение; справка о доходах; график погашения
Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький
от 100 до 15 тыс BYN; ппервые 90 дней - 16,9%, далее 29,9%; от 13 до 84 месяцев
неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; дифференцированный график
Альфа-Банк,
Потребительский кредит
от 1 тыс BYN до 30 тыс BYN; 14−23,9% по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев
неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; аннуитет; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
Банк БелВЭБ,
Лагодны
от 500 до 12 тыс BYN; 14,19%; от 2 месяцев до 5 лет
неустойка; справка о доходах; дифференцированный график
Банк Дабрабыт,
На Личное
до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке 36 месяцев; 14,19%; от 6 до 60 месяцев
неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; дифференцированный график
Банк Решение,
Простой кредит
от 300 до 10 тыс BYN; 14,19%; 10−48 месяцев
неустойка; справка о доходах при сумме до 5 тыс BYN; дифференцированный график
Беларусбанк,
Потребительский кредит
исходя из платёжеспособности; 13,9−14,19%; 1−2 года
неустойка; без справки о доходах (сумма зависит от платежеспособности); дифференцированный график
Белинвестбанк,
Личный выбор
до 10 тыс BYN; 14,19%; от 6 до 60 месяцев
неустойка; справка о доходах; дифференцированный график
БНБ-Банк,
Оранжевая мечта
от 500 до 15 тыс BYN; 27,5%; от 1 года до 5 лет
неустойка; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; аннуитет
БПС-Сбербанк,
Без границ!
от 300 до 15 тыс BYN; 23,9%; от 1 года до 7 лет
неустойка; справка о доходах; на выбор
Идея Банк,
Национальный
от 100 до 10 тыс BYN; 14,10%; от 1 до 42 месяцев
неустойка; без справки о доходах; аннуитет; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
МТБанк,
Ещё больше (на карту)
от 500 до 19 тыс BYN; 28,86%; до 84 месяцев
неустойка; без справки о доходах; аннуитет
Paritetbank,
Лоукост
до 15 тыс BYN; 19,75%; 7 лет
неустойка; без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 25,75%; аннуитет
Приорбанк,
Универсальный кредит (на карту)
до 17,4 тыс BYN; 23%; до 5 лет
неустойка; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; аннуитет
РРБ-Банк,
Ренессанс
до 5 тыс BYN; 14,19%; до 36 месяцев
неустойка; справка о доходах; аннуитет
Статусбанк,
Нужные деньги
от 100 до 9 тыс BYN; 29−29,9%; от 6 до 36 месяцев
неустойка; справка о доходах при сумме от 3 тыс BYN; аннуитет
Технобанк,
Обыкновенный кредит Лайт
до 10 тыс BYN; 13,99%; 13 месяцев
неустойка; справка о доходах; аннуитет
Франсабанк,
Всё и сразу
до 10 тыс BYN; 14,19%; от 13 месяцев до 7 лет
неустойка; справка о доходах; аннуитет
Банк, кредит
Максимальная сумма; ставка; срок;
обеспечение; справка о доходах; график погашения
Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький
от 100 до 15 тыс BYN; ппервые 90 дней - 16,9%, далее 29,9%; от 13 до 84 месяцев;
неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; дифференцированный график
Альфа-Банк,
Потребительский кредит
от 1 тыс BYN до 30 тыс BYN; 14−23,9% по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев;
неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; аннуитет; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
Банк БелВЭБ,
Лагодны
от 500 до 12 тыс BYN; 14,19%; от 2 месяцев до 5 лет;
неустойка; справка о доходах; дифференцированный график
Банк Дабрабыт,
На Личное
до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке 36 месяцев; 14,19%; от 6 до 60 месяцев;
неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; дифференцированный график
Банк Решение,
Простой кредит
от 300 до 10 тыс BYN; 14,19%; 10−48 месяцев;
неустойка; справка о доходах при сумме до 5 тыс BYN; дифференцированный график
Беларусбанк,
Потребительский кредит
исходя из платёжеспособности; 13,9−14,19%; 1−2 года;
неустойка; без справки о доходах (сумма зависит от платежеспособности); дифференцированный график
Белинвестбанк,
Личный выбор
до 10 тыс BYN; 14,19%; от 6 до 60 месяцев;
неустойка; справка о доходах; дифференцированный график
БНБ-Банк,
Оранжевая мечта
от 500 до 15 тыс BYN; 27,5%; от 1 года до 5 лет;
неустойка; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; аннуитет
БПС-Сбербанк,
Без границ!
от 300 до 15 тыс BYN; 23,9%; от 1 года до 7 лет;
неустойка; справка о доходах; на выбор
Идея Банк,
Национальный
от 100 до 10 тыс BYN; 14,10%; от 1 до 42 месяцев;
неустойка; без справки о доходах; аннуитет; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
МТБанк,
Ещё больше (на карту)
от 500 до 19 тыс BYN; 28,86%; до 84 месяцев;
неустойка; без справки о доходах; аннуитет
Paritetbank,
Лоукост
до 15 тыс BYN; 19,75%; 7 лет;
неустойка; без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 25,75%; аннуитет
Приорбанк,
Универсальный кредит (на карту)
до 17,4 тыс BYN; 23%; до 5 лет;
неустойка; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; аннуитет
РРБ-Банк,
Ренессанс
до 5 тыс BYN; 14,19%; до 36 месяцев;
неустойка; справка о доходах; аннуитет
Статусбанк,
Нужные деньги
от 100 до 9 тыс BYN; 29−29,9%; от 6 до 36 месяцев;
неустойка; справка о доходах при сумме от 3 тыс BYN; аннуитет
Технобанк,
Обыкновенный кредит Лайт
до 10 тыс BYN; 13,99%; 13 месяцев;
неустойка; справка о доходах; аннуитет
Франсабанк,
Всё и сразу
до 10 тыс BYN; 14,19%; от 13 месяцев до 7 лет;
неустойка; справка о доходах; аннуитет
Как изменились условия
Увеличение расчетной величины стандартного риска до 14,19% повлияло на рост стоимости кредитов. Еще недавно можно было оформить потребительский кредит под 12,32%. Сегодня потребительский кредит под неустойку обойдется в 13,9−29,9%;
Рассмотренные в обзоре кредиты чаще всего выдаются наличными в кассе банка. Возможен также безналичный перевод продавцу товара, реже — получение кредита на карту;
Обратите внимание на кредит Альфа-Банка и Идея Банка. При выдаче наличных в кассе комиссия составит 3% от суммы. Но есть бесплатная альтернатива — получение кредита на текущий счет в банке, который открывается бесплатно;
Кредит Приорбанка и МТБанка предоставляется на карту. Дополнительных платежей за оформление карты не предусмотрено. А в банкоматах банка и партнёров можно снять наличные без комиссий;
Максимальная сумму кредитов под неустойку — от 9 до 30 тысяч рублей. В Беларусбанке сумма кредита не ограничена и зависит от платежеспособности клиента;
Суммы до 5−10 тысяч рублей часто можно одолжить без справки о доходах. Самый большой кредит без справки о доходах составляет 19 тысяч рублей — в МТБанке;
Большинство рассмотренных кредитов имеют аннуитетный график погашений, то есть ежемесячный платеж будет постоянным. Аннуитетный кредит обойдется дороже, чем кредит с дифференцированным графиком погашения. Последний вариант сегодня доступен в 7 банках.
Взять 2000 рублей на 1 год
Самые выгодные условия сегодня предлагает Беларусбанк. Мы обратились в банк с просьбой рассчитать платёж и переплату по кредиту на сумму 2 тысячи рублей сроком на 1 год под ставку 13,9%.
Первый платеж по кредиту будет равен 204,98 рублей, в следующие месяцы — меньше. Переплата за год пользования кредитом — 139 рублей.