|
Смотреть онлайн в хорошем качестве. Белорусские режиссеры советуют свои лучшие фильмы
Источник материала: Tut.by
Нам кажется, что время самоизоляции впору провести с молодым белорусским кино, если раньше до него никак не доходили руки. Дарья Жук, Андрей Кутило, Никита Лаврецкий, Юля Шатун и еще пятерка режиссеров рассказали AFISHA.TUT.BY, какой из своих фильмов они рекомендуют посмотреть на карантине и почему сейчас самое время для белорусского кино. А некоторые поделились, чем сами занимаются на импровизированных каникулах.
Дарья Жук
Фестивальный хит Дарьи Жук «Хрусталь» пока можно посмотреть только по подписке. Из своих картин, которые доступны в Сети бесплатно, режиссер предлагает вам ироничный короткометражный фильм «Настоящая американка».
— Это моя дипломная работа, отмечена дипломом жюри кинофестиваля «Лістапад». Работа только в прошлом году объездила 35 городов России, многие фестивали в Европе и Америке. Я считаю ее своей визиткой, наверное, за автобиографические качества: я сама была студенткой по обмену в конце 90-х в Америке, героиня фильма мне очень близка. Тут, как вы видите, есть точки пересечения с моим дебютным полным метром «Хрусталь». Это опять-таки 90-е, яркая цветовая гамма и главная героиня, которая бунтует против статуса-кво. К тому же на данный момент я работаю над полнометражной версией этой короткой зарисовки.
Бонусом Дарья предлагает свое любимое
Андрей Кутило
Мастер белорусской документалистики и частый гость международных кинофестивалей Андрей Кутило называет своими главными фильмами ленты, которых пока нет онлайн:
— Нягледзячы на тое, што я зрабіў, здаецца, ужо дастаткова шмат дакументальных фільмаў, сёння маёй візітнай карткаю сталі стужкі Summa ды «Стрыптыз і вайна». Пакуль іх няма ў Сеціве, з дзясятка даступных раю паглядзець дастаткова свежую і актуальную працу 2019 года «Раскіданае гняздо». Падчас віруса мы пачынаем больш часу праводзіць дома з блізкімі, сям’ёй, размаўляць, азірацца і пераасэнсоўваць. Акурат гісторыя і інтанацыя гэтай стужкі адпавядаюць сённяшняму настрою, прынамсі майму. Яна пра апошнія дні жыцця стогадовага дома, якому наканавана праз пэўны час знікнуць пад націскам перабудовы горада. У развітальнай камернай атмасферы апошніх дзён глядач адкрые гісторыю насельнікаў дома, пройдзе з імі праз незаменную страту сямейнай каштоўнасці і радавой памяці.
Самаізаляцыя ў мяне праходзіць без стрэсаў і нерваў, значна прасцей, чым у офісных супрацоўнікаў, бо я і дагэтуль шмат працаваў дома. Зараз я ні з кім не сустракаюся ўжо каля двух тыдняў, амаль нікуды не выходжу, адклаў на няпэўны час здымкі, гляджу шмат фільмаў, чытаю кнігі, гуляюся з дачкой. Непакоіць, зразумела, як насельніцтву падаюць афіцыйную інфармацыю пра эпідэміялагічную сітуацыю ў краіне. Цяжка ўявіць, што ўвогуле чакае эканоміку.
Никита Лаврецкий
Скорее всего, слышать имя Никиты Лаврецкого вам уже доводилось. Но если вы еще не видели его новый фильм, который так и называется — «Никита Лаврецкий», сделать это можно прямо сейчас. Тем более что из всей своей фильмографии режиссер выбрал именно его в качестве рекомендации, что посмотреть в самоизоляции. В текст мы добавляем только трейлер картины, потому что в ней много нецензурной брани, а полный метр вы сможете найти
— «Никита Лаврецкий» — это мой самый новый и уж точно самый личный фильм. А возможно, даже самый лучший. Это не просто автобиография, а попытка смонтировать в определенном жанре мои видео из детства с момента, как я родился, и до того, как мне исполнилось 16 лет. Получился экзистенциальный хоррор о том, какую роль в жизни ребенка играет круговорот насилия со стороны сверстников, как формируется его личность, как непоследовательно он с годами отбрасывает свои детские черты.
Все это объединяет моя постоянная страсть к творчеству и самовыражению, которая проявляется в этом фильме. Я думаю, что именно сейчас актуально посмотреть этот фильм еще и потому, что он был фактически сделан в одной комнате, то есть смонтирован на дому из уже готовых материалов — VHS-съемок, кадров с мобильного телефона, фотоаппаратов. Но, в принципе, этот фильм мог бы сделать кто-нибудь другой, особенно во время самоизоляции.
Юлия Шатун
Из всего, что сняла Юля, онлайн есть только киноальманах «Драма», который девушка делала в соавторстве с Никитой Лаврецким и Лешей Свирским («Май»), и фестивальная драма «Завтра». Юля решила посоветовать именно картину «Завтра»: ее можно бесплатно посмотреть по
А про самоизоляцию Юля говорит, что это мало чем отличается от ее обычной жизни, потому что она всегда работает из дома:
— Разве что пару дней назад решила сходить в кинотеатр «Беларусь», рядом с которым живу, и посмотреть фильм в почти пустом кинозале. Но сеанс отменили, потому что не набралось и пяти человек. Поэтому пока, видимо, придется смотреть кино дома. Ну, а если у кого-то освободилось время, которое он тратил на дорогу на работу и обратно, его можно посвятить, например, просмотру фильмов белорусских режиссеров. Хотя, конечно, я бы хотела, чтобы мои фильмы смотрели в кинотеатре.
Максим Швед
Своей визитной карточкой Максим называет фильм «Чистое искусство», который вышел в прошлом году, был на фестивалях и два месяца прокатывался в белорусских кинотеатрах. Работа сделана по-взрослому — с бюджетом, командой и, соответственно, авторскими правами, которые принадлежат продюсерам. Как правило, несколько лет после премьеры такие фильмы отправляют на фестивали, и в интернет их, конечно, никто не выкладывает. Из того, что есть в Сети, Максим рекомендует вам посмотреть фильм «И счастье» о мальчике с аутизмом.
— В фильме своими переживаниями делится мама второклассника Жени, который учится в интегрированном классе. Мы наблюдаем за первым сентября в 5-й школе города Минска, видим, как парня с особенностями принимают его одноклассники. Тогда я только открыл для себя тему аутизма, узнал много сильных и красивых людей, которые каждый день сталкиваются с вызовами жизни с этим нарушением развития. Люди жалуются на жизнь в изоляции, и карантин в этом смысле очень показателен. Для многих семей, столкнувшихся с аутизмом, это привычный образ жизни, потому что многие просто заперты в четырех стенах.
Максим считает, что сейчас самое время смотреть белорусское кино, потому что оно близкими нам образами может рассказать истории, которые помогут дать ответы на вопросы, которыми мы сейчас задаемся. Или отвлечь от них.
Влада Сенькова
Влада предлагает посмотреть ее фильм from a great height, который она выложила в Сеть 23 февраля прошлого года, желая поднять вопрос об излишней милитаризации нашей страны:
— Как-то на TUT.BY была
Я не считаю его своей визитной карточкой, так как у меня есть фильм «II», но его пока нет в Сети, потому что у него еще не закончился фестивальный и прокатный год. Будет ли он вообще когда-то — теперь вопрос.
Любовь Земцова
Люба рекомендует обратить внимание на новый проект «Неизвестная Беларусь» от «Настоящего времени», в рамках которого вышли уже три серии:
— Час трошкi запаволiўся, адмянiлiся ўсе фестывалi, падзеi, вандроўкi, але дакументальнага матэрыялу стала больш. Зараз мантую адно, здымаю iншае. Прычым у такiя моманты рэальнасць яшчэ больш канцэнтруецца i ўсё ўспрымаецца больш востра, больш драматычна. Хочацца абняць усix, хто пакутуе (хаця абдымкi забароненыя), хто баiцца за сябе i блiзкix, хто ў адчаi. Але гэта не час думаць пра смерць, а час клапацiцца пра жыццё.
Таму і трэба зараз глядзець беларускае кіно: яно жывое, поўнае думак i пачуццяу сваix аўтараў i герояў. Абмежаваныя ў сваёй паўсядзённай камунiкацыi людзi лепш гатовыя да ўспрымання рэчаiснасцi праз iншыя вочы. Ну i карантын — такая своеасаблiвая магчымасць паразважаць пра вечнае, глабальнае, сакральнае.
Нелла Василевич
Кстати, есть повод поздравить Неллу: ее
— Сейчас уже давно никого не удивляет, что люди могут знакомиться и влюбляться в интернете, и моя подруга таким образом нашла себе мужа. «Друзья по переписке» — история об интернет-влюбленных, которые после года общения в интернете встретились в реальности и пытаются найти общий язык без смайликов, мемов и прикрепленных аудиозаписей, проводя друг с другом долгий и немного неловкий день в Минске.
Андрей Кашперский
Андрей — соавтор Неллы Василевич, над многими картинами они работали вместе. Но из тех фильмов, режиссером которых выступил именно Андрей, автор рекомендует посмотреть короткометражные фильмы «Тут быў Саша» и — бонусом —
— В суетливом мире мы часто не уделяем время своим любимым, а самоизоляция — отличная возможность прислушаться к ним, поговорить по душам и не совершить банальных ошибок, как персонажи фильмов «Тут быў Саша» и Hasta la vista, baby.
Бонус — онлайн-фестиваль
|
Свежие газеты
Архив (Разное)