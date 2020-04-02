Смотреть онлайн в хорошем качестве. Белорусские режиссеры советуют свои лучшие фильмы

Источник материала: Tut.by

Нам кажется, что время самоизоляции впору провести с молодым белорусским кино, если раньше до него никак не доходили руки. Дарья Жук, Андрей Кутило, Никита Лаврецкий, Юля Шатун и еще пятерка режиссеров рассказали AFISHA.TUT.BY, какой из своих фильмов они рекомендуют посмотреть на карантине и почему сейчас самое время для белорусского кино. А некоторые поделились, чем сами занимаются на импровизированных каникулах.

Дарья Жук

Чем известна: фильмом «Хрусталь», который произвел фурор на многих международных фестивалях и выдвигался от Беларуси на «Оскар» Что смотреть: «Хрусталь», «Настоящая американка», второй сезон российского сериала «Содержанки»

Фестивальный хит Дарьи Жук «Хрусталь» пока можно посмотреть только по подписке. Из своих картин, которые доступны в Сети бесплатно, режиссер предлагает вам ироничный короткометражный фильм «Настоящая американка».

— Это моя дипломная работа, отмечена дипломом жюри кинофестиваля «Лістапад». Работа только в прошлом году объездила 35 городов России, многие фестивали в Европе и Америке. Я считаю ее своей визиткой, наверное, за автобиографические качества: я сама была студенткой по обмену в конце 90-х в Америке, героиня фильма мне очень близка. Тут, как вы видите, есть точки пересечения с моим дебютным полным метром «Хрусталь». Это опять-таки 90-е, яркая цветовая гамма и главная героиня, которая бунтует против статуса-кво. К тому же на данный момент я работаю над полнометражной версией этой короткой зарисовки.

Бонусом Дарья предлагает свое любимое музыкальное видео для российской группы On-The-Go, которое она срежиссировала. «Мне кажется, очень созвучно нашим непростым временам», — комментирует автор. Главный герой-музыкант решается приютить бездомного, живущего за углом. Это история дружбы совершенно непохожих людей, которые, несмотря на различия, находят возможность понять друг друга.

Андрей Кутило



Чем известен: победой на главном фестивале документального кино IDFA, который называют «документальными Каннами» Что смотреть: «25», «Гости», «Царь горы», Summa, «Стриптиз и война», «Раскіданае гняздо»

Мастер белорусской документалистики и частый гость международных кинофестивалей Андрей Кутило называет своими главными фильмами ленты, которых пока нет онлайн:

— Нягледзячы на тое, што я зрабіў, здаецца, ужо дастаткова шмат дакументальных фільмаў, сёння маёй візітнай карткаю сталі стужкі Summa ды «Стрыптыз і вайна». Пакуль іх няма ў Сеціве, з дзясятка даступных раю паглядзець дастаткова свежую і актуальную працу 2019 года «Раскіданае гняздо». Падчас віруса мы пачынаем больш часу праводзіць дома з блізкімі, сям’ёй, размаўляць, азірацца і пераасэнсоўваць. Акурат гісторыя і інтанацыя гэтай стужкі адпавядаюць сённяшняму настрою, прынамсі майму. Яна пра апошнія дні жыцця стогадовага дома, якому наканавана праз пэўны час знікнуць пад націскам перабудовы горада. У развітальнай камернай атмасферы апошніх дзён глядач адкрые гісторыю насельнікаў дома, пройдзе з імі праз незаменную страту сямейнай каштоўнасці і радавой памяці.

Самаізаляцыя ў мяне праходзіць без стрэсаў і нерваў, значна прасцей, чым у офісных супрацоўнікаў, бо я і дагэтуль шмат працаваў дома. Зараз я ні з кім не сустракаюся ўжо каля двух тыдняў, амаль нікуды не выходжу, адклаў на няпэўны час здымкі, гляджу шмат фільмаў, чытаю кнігі, гуляюся з дачкой. Непакоіць, зразумела, як насельніцтву падаюць афіцыйную інфармацыю пра эпідэміялагічную сітуацыю ў краіне. Цяжка ўявіць, што ўвогуле чакае эканоміку.

Никита Лаврецкий

Чем известен: постироничностью, публичными лекциями о кино и неизменно лучшими Q&A со зрителями Что смотреть: «Белорусский психопат», «Любовь и партнерство», сериал «Синемагия», киноальманах «Драма», «Сашин ад», «Никита Лаврецкий»

Скорее всего, слышать имя Никиты Лаврецкого вам уже доводилось. Но если вы еще не видели его новый фильм, который так и называется — «Никита Лаврецкий», сделать это можно прямо сейчас. Тем более что из всей своей фильмографии режиссер выбрал именно его в качестве рекомендации, что посмотреть в самоизоляции. В текст мы добавляем только трейлер картины, потому что в ней много нецензурной брани, а полный метр вы сможете найти тут .

— «Никита Лаврецкий» — это мой самый новый и уж точно самый личный фильм. А возможно, даже самый лучший. Это не просто автобиография, а попытка смонтировать в определенном жанре мои видео из детства с момента, как я родился, и до того, как мне исполнилось 16 лет. Получился экзистенциальный хоррор о том, какую роль в жизни ребенка играет круговорот насилия со стороны сверстников, как формируется его личность, как непоследовательно он с годами отбрасывает свои детские черты.

Все это объединяет моя постоянная страсть к творчеству и самовыражению, которая проявляется в этом фильме. Я думаю, что именно сейчас актуально посмотреть этот фильм еще и потому, что он был фактически сделан в одной комнате, то есть смонтирован на дому из уже готовых материалов — VHS-съемок, кадров с мобильного телефона, фотоаппаратов. Но, в принципе, этот фильм мог бы сделать кто-нибудь другой, особенно во время самоизоляции.

Юлия Шатун

Чем известна: первый режиссер современной Беларуси, попавший в конкурс «Молодость на марше» ММКФ «Лiстапад» Что смотреть: фильм «Завтра», киноальманах «Драма», документальный проект «Неизвестная Беларусь»

Из всего, что сняла Юля, онлайн есть только киноальманах «Драма», который девушка делала в соавторстве с Никитой Лаврецким и Лешей Свирским («Май»), и фестивальная драма «Завтра». Юля решила посоветовать именно картину «Завтра»: ее можно бесплатно посмотреть по ссылке , если зарегистрироваться (простите) и сделать репост фильма к себе в Facebook. Почему кино действительно стоит смотреть, вам подскажет трейлер:

А про самоизоляцию Юля говорит, что это мало чем отличается от ее обычной жизни, потому что она всегда работает из дома:

— Разве что пару дней назад решила сходить в кинотеатр «Беларусь», рядом с которым живу, и посмотреть фильм в почти пустом кинозале. Но сеанс отменили, потому что не набралось и пяти человек. Поэтому пока, видимо, придется смотреть кино дома. Ну, а если у кого-то освободилось время, которое он тратил на дорогу на работу и обратно, его можно посвятить, например, просмотру фильмов белорусских режиссеров. Хотя, конечно, я бы хотела, чтобы мои фильмы смотрели в кинотеатре.

Максим Швед

Чем известен: нашумевшим фильмом «Чистое искусство», столичный прокат которого продлевали несколько раз Что смотреть: «Чистое искусство», «И счастье», «Нешта накшталт татуіроўкі», «Только в Гродно»

Своей визитной карточкой Максим называет фильм «Чистое искусство», который вышел в прошлом году, был на фестивалях и два месяца прокатывался в белорусских кинотеатрах. Работа сделана по-взрослому — с бюджетом, командой и, соответственно, авторскими правами, которые принадлежат продюсерам. Как правило, несколько лет после премьеры такие фильмы отправляют на фестивали, и в интернет их, конечно, никто не выкладывает. Из того, что есть в Сети, Максим рекомендует вам посмотреть фильм «И счастье» о мальчике с аутизмом.

— В фильме своими переживаниями делится мама второклассника Жени, который учится в интегрированном классе. Мы наблюдаем за первым сентября в 5-й школе города Минска, видим, как парня с особенностями принимают его одноклассники. Тогда я только открыл для себя тему аутизма, узнал много сильных и красивых людей, которые каждый день сталкиваются с вызовами жизни с этим нарушением развития. Люди жалуются на жизнь в изоляции, и карантин в этом смысле очень показателен. Для многих семей, столкнувшихся с аутизмом, это привычный образ жизни, потому что многие просто заперты в четырех стенах.

Максим считает, что сейчас самое время смотреть белорусское кино, потому что оно близкими нам образами может рассказать истории, которые помогут дать ответы на вопросы, которыми мы сейчас задаемся. Или отвлечь от них.

Влада Сенькова

Чем известна: дерзостью и фестивальным успехом подростковой драмы «II» Что смотреть: «Граф в апельсинах», Paranoid Android, «II», «С огромной высоты», from a great height

Влада предлагает посмотреть ее фильм from a great height, который она выложила в Сеть 23 февраля прошлого года, желая поднять вопрос об излишней милитаризации нашей страны:

— Как-то на TUT.BY была информация про сирийца, который переехал в Беларусь. Меня возмутили комментарии наших диванных солдат, которые жестко высказывались по поводу того, что он должен ехать обратно и умирать на войне. Немногие знают, что в Бресте продолжительное время был миграционный кризис . Люди, в основном чеченцы, ехали в Европейский союз, а Польша их не пускала. В результате они застревали на вокзале в Бресте. Все это легло в основу моего настроения при создании этого фильма.

Я не считаю его своей визитной карточкой, так как у меня есть фильм «II», но его пока нет в Сети, потому что у него еще не закончился фестивальный и прокатный год. Будет ли он вообще когда-то — теперь вопрос.

Любовь Земцова



Чем известна: вдумчивыми документальными фильмами Что смотреть: «Место любви», «Про любовь: Ира», документальный проект «Неизвестная Беларусь»

Люба рекомендует обратить внимание на новый проект «Неизвестная Беларусь» от «Настоящего времени», в рамках которого вышли уже три серии: «Комаровка» , «Распределение» и «Убежище» . На вопрос, почему именно он, режиссер коротко объясняет: потому что это про нас с вами. И карантин как раз подойдет для того, чтобы познакомиться с циклом фильмов о Беларуси, которой мы не видели.

— Час трошкi запаволiўся, адмянiлiся ўсе фестывалi, падзеi, вандроўкi, але дакументальнага матэрыялу стала больш. Зараз мантую адно, здымаю iншае. Прычым у такiя моманты рэальнасць яшчэ больш канцэнтруецца i ўсё ўспрымаецца больш востра, больш драматычна. Хочацца абняць усix, хто пакутуе (хаця абдымкi забароненыя), хто баiцца за сябе i блiзкix, хто ў адчаi. Але гэта не час думаць пра смерць, а час клапацiцца пра жыццё.

Таму і трэба зараз глядзець беларускае кіно: яно жывое, поўнае думак i пачуццяу сваix аўтараў i герояў. Абмежаваныя ў сваёй паўсядзённай камунiкацыi людзi лепш гатовыя да ўспрымання рэчаiснасцi праз iншыя вочы. Ну i карантын — такая своеасаблiвая магчымасць паразважаць пра вечнае, глабальнае, сакральнае.

Нелла Василевич

Чем известна: драйвовым кино Что смотреть: «Друзья по переписке», «Реконструкция бессонницы», «Тата», Gooseman, «Музыка внутри», «Мой брат», а скоро и «Это наш секрет», «Между светом и тенью», «Акуака»

Кстати, есть повод поздравить Неллу: ее трейлер к проекту «Это наш секрет» победил в конкурсе «Трейлер к несуществующему фильму», в жюри которого были Андрей Кончаловский и Антон Долин . Пока картина еще не снята, у вас есть время познакомиться с фильмографией режиссера. А начать, по совету автора, лучше всего с короткого метра «Друзья по переписке».

— Сейчас уже давно никого не удивляет, что люди могут знакомиться и влюбляться в интернете, и моя подруга таким образом нашла себе мужа. «Друзья по переписке» — история об интернет-влюбленных, которые после года общения в интернете встретились в реальности и пытаются найти общий язык без смайликов, мемов и прикрепленных аудиозаписей, проводя друг с другом долгий и немного неловкий день в Минске.

Во время карантина и закрытых границ эта история кажется невозможной, ведь главный герой Антон приехал к своей возлюбленной Лизе из Москвы в Минск. Сейчас самое время для интернет-отношений, но когда-нибудь границы снова откроют — и все влюбленные смогут встретиться.

Андрей Кашперский

Чем известен: чувством юмора Что смотреть: Hasta la vista, baby, «Тут быў Саша», «Акуака»

Андрей — соавтор Неллы Василевич, над многими картинами они работали вместе. Но из тех фильмов, режиссером которых выступил именно Андрей, автор рекомендует посмотреть короткометражные фильмы «Тут быў Саша» и — бонусом — Hasta la vista, baby .

— В суетливом мире мы часто не уделяем время своим любимым, а самоизоляция — отличная возможность прислушаться к ним, поговорить по душам и не совершить банальных ошибок, как персонажи фильмов «Тут быў Саша» и Hasta la vista, baby.

Эта дилогия о взаимоотношениях возлюбленных с трагическим финалом. А чтобы избежать трагических финалов в жизни, сидите дома, не трогайте грязными руками глаза и будьте рядом с любимыми.

Бонус — онлайн-фестиваль BelarusDocs



Кадр из фильма «Дебют» Анастасии Мирошниченко

Очень к месту с 7 по 13 апреля пройдет фестиваль лучшего документального кино от белорусских авторов BelarusDocs. Он стартует уже в третий раз и традиционно пройдет в онлайн-формате. В программе семь фильмов, каждый из которых будет доступен в любой точке мира в течение суток. С вас — только интернет!

У нас часто спрашивают, где посмотреть «Дебют» Насти Мирошниченко , который в 2019-м отправляли от страны на «Оскар». Фестиваль BelarusDocs покажет его онлайн, а также картины Андрея Кутило и других сильных белорусских документалистов. Вот вся программа:

7 апреля — «Тренер» (Ольга Абрамчик)

8 апреля — «Дебют» (Анастасия Мирошниченко)

9 апреля — «Лебеди» (Галина Адамович)

10 апреля — «Перезимовать» (Ева-Катерина Махова)

11 апреля — «Царь горы» (Андрей Кутило)

12 апреля — «Фольклор и жизнь» (Юрий Тимофеев)

13 апреля — «Полоцкий вальс» (Ольга Дашук)

К слову, фестивалю очень нужна ваша помощь, поэтому, если хотите смотреть лучшее белорусское документальное кино онлайн, тут можно поддержать проект.

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