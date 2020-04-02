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Для беременных организовали онлайн-школу

02.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Для беременных организовали онлайн-школу

Министерство здравоохранения и инициаторы проекта MAMA PRO запустили новый проект — школа для беременных в режиме онлайн, сообщили БЕЛТА организаторы.

Будущие родители могут пройти обучение и подготовиться к родам абсолютно бесплатно. Онлайн-школа станет современной альтернативой обычным образовательным мероприятиям для беременных, которые отменены в связи с эпидемиологической ситуацией. Проект поможет получить качественные знания о родах, здоровье родителей и малыша, профилактике инфекционных заболеваний. Обучение уже доступно на сайте www.mamapro.by.

Кроме курсов и полезных материалов организаторы предусмотрели контроль знаний. После просмотра видеоматериалов будущие мамы смогут пройти тест, показать результат своему врачу в женской консультации и получить официальную отметку о прохождении школы здоровья в обменную карту.

Как отметила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда, беременность и роды — очень важное событие в жизни каждой семьи. Будущие мамы испытывают беспокойство за свое здоровье и малыша, стараются больше узнать обо всем, что связано с протеканием беременности и родами, послеродовым периодом и уходом за новорожденным. Онлайн-школа позволит будущим родителям в любом уголке страны, не выходя из дома, бесплатно получить качественную и проверенную медицинскую информацию о современных подходах ведения беременности и родов, даст возможность задать вопросы ведущим специалистам в области акушерства и гинекологии, а также поможет развеять страхи и мифы.

Проект MAMA PRO и Министерство здравоохранения приглашают врачей и экспертов школ подготовки к родам к активному сотрудничеству.

https://www.belta.by

 
 
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Министерство здравоохранения и инициаторы проекта MAMA PRO запустили новый проект — школа для беременных в режиме онлайн, сообщили БЕЛТА организаторы. Будущие...
 
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