ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Замминистра спорта: 441 белорусский спортсмен изолирован на 11 базах

02.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

11 спортивных баз в Беларуси принимают на карантин спортсменов, бывших на сборах за рубежом.

Об этом сообщил первый заместитель министра спорта Вячеслав Дурнов на телеканале СТВ, передает "Еврорадио".

По его словам, сборы были отменены, поэтому высвободившиеся средства пошли на карантин. "То есть там изолированные спортсмены. Это сейчас порядка 441 на сегодняшний день спортсмен у нас находится", — сказал чиновник.

Карантин организован на таких базах, как "Раубичи", "Заславль", "Стайки", "Крыжовка", Республиканское училище олимпийского резерва и другие. По словам Дурнова, спортсменам создана там условия для тренировок.

Группы, которые возвращаются из-за границы, не пересекаются с теми, кто приезжает позже.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 спортивных баз в Беларуси принимают на карантин спортсменов, бывших на сборах за рубежом.
 
Новости дня
Новости разные
 
День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. Что связывает две страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика