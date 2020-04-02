|
Замминистра спорта: 441 белорусский спортсмен изолирован на 11 базах
Источник материала: Партизан
11 спортивных баз в Беларуси принимают на карантин спортсменов, бывших на сборах за рубежом.
Об этом сообщил первый заместитель министра спорта Вячеслав Дурнов на телеканале
По его словам, сборы были отменены, поэтому высвободившиеся средства пошли на карантин. "То есть там изолированные спортсмены. Это сейчас порядка 441 на сегодняшний день спортсмен у нас находится", — сказал чиновник.
Карантин организован на таких базах, как "Раубичи", "Заславль", "Стайки", "Крыжовка", Республиканское училище олимпийского резерва и другие. По словам Дурнова, спортсменам создана там условия для тренировок.
Группы, которые возвращаются из-за границы, не пересекаются с теми, кто приезжает позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 спортивных баз в Беларуси принимают на карантин спортсменов, бывших на сборах за рубежом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)