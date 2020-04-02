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БЕЛАЗ отправил в Армению карьерные самосвалы

02.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

БЕЛАЗ отправил три самосвала в Армению, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

БЕЛАЗ отправил в Армению карьерные самосвалы
Самосвал БЕЛАЗ-75585. Фото предприятия

Самосвалы БЕЛАЗ-75585 грузоподъемностью 90 т пополнили парк техники Соткского рудника (компания «Геопромайнинг Голд») в Армении. «Это не первые белорусские карьерные самосвалы на руднике. Здесь с высокой эффективностью уже работают 130-тонные БЕЛАЗы. Когда возник вопрос о закупке новой техники, выбор был сделан в пользу наших машин, как оптимального варианта соотношения цены и качества», — отметили в пресс-службе.

Сегодня один самосвал находится в стадии наладки всех систем и в ближайшее время будет пущен в эксплуатацию. До конца апреля к нему присоединятся еще две машины. Монтаж самосвалов проводят специалисты технического сервиса предприятия-производителя.

Карьерники БЕЛАЗ-75585 оснащены дизельным двигателем мощностью до 1200 лошадиных сил. Для улучшения надежности основных несущих элементов самосвала использованы новые высокопрочные стали, а в наиболее напряженных местах — литые элементы. «Как показывает практика, а БЕЛАЗы с приводом этого типа уже работают в российских компаниях «Русал», «Стройсервис» и «Мечел», они полностью отвечают запросам самых требовательных клиентов», — подчеркнули на предприятии.

Соткский рудник — золоторудное месторождение, самое крупное на территории Армении по добыче чистого золота, запасы которого оцениваются более чем в 120 т.

ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.

Белта

 

 
 
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БЕЛАЗ отправил три самосвала в Армению, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. Самосвалы БЕЛАЗ-75585 грузоподъемностью 90 т пополнили парк техники...
 
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