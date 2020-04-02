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Плановые отключения электроэнергии в районе
02.04.2020 11:03 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
2 апреля с 9.00 до 16.30 в д.МИНЕВИЧИ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;
2 апреля с 9.00 до 16.30 на хоздворе в аг.ТУРНА БОЛЬШАЯ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;
3 апреля с 9.00 до 16.30 в аг.ТУРНА БОЛЬШАЯ: ул.Восточная, по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ
3 апреля с 9.00 до 16.30 в д.ЧЕПЕЛИ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;
3 апреля с 9.00 до 16.30 на хоздворе в д.ГРУШЕВКА по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;
6 апреля с 9.00 до 17.00 в д.НОВИЦКОВИЧИ: ул.Школьная, Советская, Пограничная, по причине комплексного капитального ремонта комплексной трансформаторной подстанции;
6 апреля с 9.00 до 17.00 в д.НОВИЦКОВИЧИ: агроусадьба, по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;
8 апреля с 9.00 до 17.00 в д.СТУПИЧЕВО, НОВИЦКОВИЧИ: ул.Социалистическая, Школьная по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 10 кВ;
8 апреля с 9.00 до 17.00 в д.МИНЕВИЧИ по причине комплексного капитального ремонта комплексной трансформаторной подстанции;
9 апреля с 9.00 до 17.00 в д.МИНЕВИЧИ по причине комплексного капитального ремонта комплексной трансформаторной подстанции.
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2 апреля с 9.00 до 16.30 в д.МИНЕВИЧИ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии Сообщение Плановые отключения электроэнергии в районе появились...
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