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Плановые отключения электроэнергии в районе

02.04.2020 11:03 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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2 апреля с 9.00 до 16.30 в д.МИНЕВИЧИ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;

2 апреля с 9.00 до 16.30 на хоздворе в аг.ТУРНА БОЛЬШАЯ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;

3 апреля с 9.00 до 16.30 в аг.ТУРНА БОЛЬШАЯ: ул.Восточная, по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ

3 апреля с 9.00 до 16.30 в д.ЧЕПЕЛИ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;

3 апреля с 9.00 до 16.30 на хоздворе в д.ГРУШЕВКА по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;

6 апреля с 9.00 до 17.00 в д.НОВИЦКОВИЧИ: ул.Школьная, Советская, Пограничная, по причине комплексного капитального ремонта комплексной трансформаторной подстанции;

6 апреля с 9.00 до 17.00 в д.НОВИЦКОВИЧИ: агроусадьба, по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;

8 апреля с 9.00 до 17.00 в д.СТУПИЧЕВО, НОВИЦКОВИЧИ: ул.Социалистическая, Школьная по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 10 кВ;

8 апреля с 9.00 до 17.00 в д.МИНЕВИЧИ по причине комплексного капитального ремонта комплексной трансформаторной подстанции;

9 апреля с 9.00 до 17.00 в д.МИНЕВИЧИ по причине комплексного капитального ремонта комплексной трансформаторной подстанции.

Плановые отключения электроэнергии в районе

Author: Редактор сайта

Плановые отключения электроэнергии в районе

Редактор сайта

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2 апреля с 9.00 до 16.30 в д.МИНЕВИЧИ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии Сообщение Плановые отключения электроэнергии в районе появились...
 
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