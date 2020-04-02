Плановые отключения электроэнергии в районе

Источник материала: Навiны Камянеччыны

2 апреля с 9.00 до 16.30 в д.МИНЕВИЧИ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;

2 апреля с 9.00 до 16.30 на хоздворе в аг.ТУРНА БОЛЬШАЯ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;

3 апреля с 9.00 до 16.30 в аг.ТУРНА БОЛЬШАЯ: ул.Восточная, по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ

3 апреля с 9.00 до 16.30 в д.ЧЕПЕЛИ по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;

3 апреля с 9.00 до 16.30 на хоздворе в д.ГРУШЕВКА по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;

6 апреля с 9.00 до 17.00 в д.НОВИЦКОВИЧИ: ул.Школьная, Советская, Пограничная, по причине комплексного капитального ремонта комплексной трансформаторной подстанции;

6 апреля с 9.00 до 17.00 в д.НОВИЦКОВИЧИ: агроусадьба, по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 0,4 кВ;

8 апреля с 9.00 до 17.00 в д.СТУПИЧЕВО, НОВИЦКОВИЧИ: ул.Социалистическая, Школьная по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 10 кВ;

8 апреля с 9.00 до 17.00 в д.МИНЕВИЧИ по причине комплексного капитального ремонта комплексной трансформаторной подстанции;

9 апреля с 9.00 до 17.00 в д.МИНЕВИЧИ по причине комплексного капитального ремонта комплексной трансформаторной подстанции.