По каким адресам не будет света в ближайший понедельник

Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий городской район электрических сетей уведомляет жителей о плановом отключении электроэнергии в связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

В понедельник, 6 апреля, с 08:30 до 17:00 электроснабжение будет отключено у потребителей по адресам:

ул. Минская №1-20;

ул. 14-ти Партизан №65-73 (нечётные), 74-85, 87, 89;

ул. Борисовца №1-3;

ул. Загородная №1, 3-6, 8, 10, 12;

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 5-22-98, 5-33-80. Электросети приносят извинения за причиненные неудобства.



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