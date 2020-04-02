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По каким адресам не будет света в ближайший понедельник

02.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий городской район электрических сетей уведомляет жителей о плановом отключении электроэнергии в связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

В понедельник, 6 апреля, с 08:30 до 17:00 электроснабжение будет отключено у потребителей по адресам:

  • ул. Минская №1-20;
  • ул. 14-ти Партизан №65-73 (нечётные), 74-85, 87, 89;
  • ул. Борисовца №1-3;
  • ул. Загородная №1, 3-6, 8, 10, 12;

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 5-22-98, 5-33-80. Электросети приносят извинения за причиненные неудобства.


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Слуцкий городской район электрических сетей уведомляет жителей о плановом отключении электроэнергии в связи с капитальным ремонтом на воздушной линии...
 
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