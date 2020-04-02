ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Куда сдать битое стекло?

02.04.2020 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Куда сдать битое стекло?
«Куда у нас в Глуске можно сдать битое оконное стекло?» — с таким вопросом обратилась в редакцию наша читательница с улицы Будённого, объяснив, что у нее дома этого стекла собралось несколько мешков. Мы, полистав подшивку, убедились, что в газете уже давно не было объявлений ни райпо, ни «Жилкомхоза» о приеме такого стеклобоя. Между тем люди продолжают менять старые рамы на стеклопакеты, а значит, остается оконное стекло,  в том числе и битое, и с ним надо что-то делать. А еще это значит, что это проблема не одного человека, с ней сталкиваются и другие люди.

По словам мастера Глусского УКП «Жилкомхоз» Ольги Мовчан, битое оконное стекло их предприятие действительно какое-то время у населения не принимало. Сейчас прием возобновлен, стоит такое вторсырье 1 копейку за килограмм, сдать его можно, доставив на территорию предприятия по улице Луначарского либо на производственно-ремонтную базу за Глуском (бывшая «Сельхозхимия») по предварительной договоренности с мастером (рабочий телефон Ольги Мовчан — 78-073). Если такой вариант по какой-то причине не подходит, то оконное стекло можно поставить вместе с мусором, его заберет мусоровоз и вывезет на полигон. На полигон стекло можно вывезти и самостоятельно — разумеется, при наличии договора на вывоз мусора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Куда у нас в Глуске можно сдать битое оконное стекло?» — с таким вопросом обратилась в редакцию наша читательница с улицы Будённого, объяснив, что у нее дома...
 
Новости дня
Новости разные
 
По каким адресам не будет света в ближайший понедельник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика