Куда сдать битое стекло?

Источник материала: Радзiма



«Куда у нас в Глуске можно сдать битое оконное стекло?» — с таким вопросом обратилась в редакцию наша читательница с улицы Будённого, объяснив, что у нее дома этого стекла собралось несколько мешков. Мы, полистав подшивку, убедились, что в газете уже давно не было объявлений ни райпо, ни «Жилкомхоза» о приеме такого стеклобоя. Между тем люди продолжают менять старые рамы на стеклопакеты, а значит, остается оконное стекло, в том числе и битое, и с ним надо что-то делать. А еще это значит, что это проблема не одного человека, с ней сталкиваются и другие люди.

По словам мастера Глусского УКП «Жилкомхоз» Ольги Мовчан, битое оконное стекло их предприятие действительно какое-то время у населения не принимало. Сейчас прием возобновлен, стоит такое вторсырье 1 копейку за килограмм, сдать его можно, доставив на территорию предприятия по улице Луначарского либо на производственно-ремонтную базу за Глуском (бывшая «Сельхозхимия») по предварительной договоренности с мастером (рабочий телефон Ольги Мовчан — 78-073). Если такой вариант по какой-то причине не подходит, то оконное стекло можно поставить вместе с мусором, его заберет мусоровоз и вывезет на полигон. На полигон стекло можно вывезти и самостоятельно — разумеется, при наличии договора на вывоз мусора.