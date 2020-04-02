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Куда сдать битое стекло?
Источник материала: Радзiма
По словам мастера Глусского УКП «Жилкомхоз» Ольги Мовчан, битое оконное стекло их предприятие действительно какое-то время у населения не принимало. Сейчас прием возобновлен, стоит такое вторсырье 1 копейку за килограмм, сдать его можно, доставив на территорию предприятия по улице Луначарского либо на производственно-ремонтную базу за Глуском (бывшая «Сельхозхимия») по предварительной договоренности с мастером (рабочий телефон Ольги Мовчан — 78-073). Если такой вариант по какой-то причине не подходит, то оконное стекло можно поставить вместе с мусором, его заберет мусоровоз и вывезет на полигон. На полигон стекло можно вывезти и самостоятельно — разумеется, при наличии договора на вывоз мусора.
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