Брать кредиты, скупать валюту и продукты: что еще не стоит делать во время финансового кризиса

Источник материала: Myfin

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Не стоит хранить большие суммы в национальной валюте



Совет действенный для большинства государств. Есть страны, где валютный курс устойчив как народные обычаи и не меняется даже при голоде. Но большинство стран решает экономические проблемы печатанием новых денег, что приводит к росту цен и двузначной инфляции. Обычно к этому добавляются проблемы с экспортом, что обесценивает местные деньги еще больше.

Копить наличные банкноты и монеты – значит просто наблюдать как они понемногу исчезают из «закрытой кубышки». Примерно то же случается с деньгами на большинстве дебетовых карт, т.к. проценты по ним обычно не покрывают даже инфляцию докризисного периода.





Кстати, хранить наличность, хотя бы и в твердой иностранной валюте, в кризис может быть опаснее по причине растущего числа краж и ограблений.

Не брать кредиты на потребление

Кризис это падение реальных доходов. И движение курсов тут не особенно важно. Какой бы ни была инфляция, банки не будут работать себе в убыток – либо еще выше поднимут процентные ставки, либо сократят сроки возврата. Исключение – некоторые кредиты с господдержкой, но проесть их вряд ли удастся, т.к. расходование средств контролируется, а нецелевое их использование карается.

Лучше исходить из того, что за первым кризисным месяцем, придут другие, еще более кризисные, что доходы упадут, и чтобы отдать сегодняшний кредит завтра придется продавать вещи.

Особенно опасны становятся удобные в другое время овердрафтные карты, т.к. ставки по ним обычно выше, чем по классическим кредитам, а сроки возврата гораздо короче.

Не стоит покупать валюту на пике курса

Это в 90-е рубль только падал, следующая зарплата могла быть в полтора раза больше прежней и выдавалась новыми купюрами. Теперь рубли имеют некоторую ценность и после паники на рынках иногда опять дорожают.

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Первоначальные курсы рубля к доллару и евро правда не возвращаются, но откат на сколько-то процентов возможен. И эти несколько процентов на крупной сумме «крадут» или «дарят» зарплату за несколько дней или недель.

Не стоит покупать лишнюю валюту

В моменты обвала рубля, «на истерике», можно вложить в доллары все до последней копейки. Но потом окажется, что не на что купить хлеба, заправиться и платить кредит. И будет очень обидно сдавать валюту обратно по меньшему курсу.

Сейчас это менее заметно, но в прошлые годы при больших колебаниях разница между ценой покупки и продажи валюты становилась больше, чем в спокойные времена.

Не стоит покупать золото и драгоценности

Разница между ценой продажи и обратного выкупа золотых, серебряных и платиновых слитков гораздо больше разницы между курсами покупки/продажи валюты. Иногда слиток выкупают за половину продажной цены.

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Следующий важный момент – цены драгметаллов в отечественных банках зависят от мировых цен. В кризис золото обычно дорожает, но бывают и исключения. Драгоценности вообще не антикризисный инструмент, а в лучшем случае могут стать приятным бонусом на старость или для передачи в наследство.

Не стоит покупать бытовую технику

Этот навык тоже остался с 90-х. Тогда действительно можно было купить по старой рублевой цене холодильники и женские сапоги, потом продать их по объявлениям и не потерять.

Теперь дефицита нет. Люди привыкли к гарантии и сервису, и холодильник из гаража за реальную цену не купят. Хотя говорят, что предприимчивые бабушки еще хранят в кладовке видеомагнитофоны, чтоб подарить внукам на свадьбу.

Не стоит опрометчиво покупать недвижимость

Цена квартир, гаражей и дач чаще всего фиксируется в долларах. Шанс что-то выгодно купить за рубли перед самым обвалом курса конечно есть. Но когда кризис уже идет, у людей меньше уверенности, страшно вкладывать в бизнес, потому спрос и цены на недвижимость проседают. Этому свидетельствуют все предыдущие кризисы и падения цен квадратного метра в валюте как на жилую недвижимость, так и на коммерческую.

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Поэтому никакого смысла в торопливой покупке может не оказаться, лучше дождаться ценового дна. К тому же квартиры, дома и даже гаражи – это дополнительные текущие расходы: коммуналка, налоги, ремонт и пр.

Не стоит покупать лишний автомобиль

Машина теперь – это не вложение капитала, а простое средство передвижения, и в некоторых случаях – зарабатывания денег. Но всегда и причина обязательных расходов: обслуживание, техосмотр и т.д.

Купить и через несколько лет продать автомобиль практически по той же цене удавалось только в советское время. Сейчас все машины, за исключением некоторых коллекционных образцов, только дешевеют, и зачастую быстрее инфляции.

Не стоит делать лишние запасы

Большие запасы дело такое же спорное как ожирение на случай голода. Всё запасти не удастся, но двигаться в физическом и финансовом плане будет сложнее. Кризис – не война, но даже в войну не всегда ясно, что лучше: мешок сухарей или пара золотых червонцев чтоб найти место в эвакуационном поезде.

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К слову, если уж готовиться к бедности, гречка – одна из самых дорогих круп. Цельная овсянка (не хлопья) гораздо дешевле, перловка и ячка – тем более. Срок хранения у них полтора года, а разного рода каш – полгода и меньше.

А более всего не стоит продолжать жить как раньше

Кризис – это не только временное падение доходов, это структурная перестройка. Не каждый дойдет до конца кризиса в своем статусе. Каждое такое потрясение убивает часть мелкого бизнеса, сокращаются предприятия, рабочие пополняют массу гастарбайтеров, а бывшие начальники опускаются в гущу офисного планктона.

Что же тогда делать?

Если бы на этот вопрос были однозначно работающие советы, то вместо кризисов случались бы безболезненные структурные перестройки.

Из прошлого опыта можно посоветовать:

Тщательнее планировать свои расходы. То, что обязательно понадобится – лучше покупать сразу и по самой выгодной цене. То, что не особенно нужно, не покупать даже дешево.

Внимательно подходить к крупным покупкам. Возможны интересные варианты, но главное, чтобы хватило денег на текущие расходы.

Оставаться человечным. Если для спасения бизнеса или личного дохода вам придется подвергать людей смертельной опасности, например, призывами на массовые мероприятия во время эпидемии, то потом от статуса «жирующих на крови» будет очень сложно избавиться до конца жизни.

И не стоит забывать, что в каждом кризисе кто-то находит новые возможности. Чаще всего те, кто первым занимает освободившиеся рыночные ниши; иногда те, кто сумел «перетерпеть, когда другие упали».