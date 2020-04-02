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Брать кредиты, скупать валюту и продукты: что еще не стоит делать во время финансового кризиса
Источник материала: Myfin
Не стоит хранить большие суммы в национальной валюте
Совет действенный для большинства государств. Есть страны, где валютный курс устойчив как народные обычаи и не меняется даже при голоде. Но большинство стран решает экономические проблемы печатанием новых денег, что приводит к росту цен и двузначной инфляции. Обычно к этому добавляются проблемы с экспортом, что обесценивает местные деньги еще больше.
Копить наличные банкноты и монеты – значит просто наблюдать как они понемногу исчезают из «закрытой кубышки». Примерно то же случается с деньгами на большинстве дебетовых карт, т.к. проценты по ним обычно не покрывают даже инфляцию докризисного периода.
Кстати, хранить наличность, хотя бы и в твердой иностранной валюте, в кризис может быть опаснее по причине растущего числа краж и ограблений.
Не брать кредиты на потребление
Кризис это падение реальных доходов. И движение курсов тут не особенно важно. Какой бы ни была инфляция, банки не будут работать себе в убыток – либо еще выше поднимут процентные ставки, либо сократят сроки возврата. Исключение – некоторые кредиты с господдержкой, но проесть их вряд ли удастся, т.к. расходование средств контролируется, а нецелевое их использование карается.
Лучше исходить из того, что за первым кризисным месяцем, придут другие, еще более кризисные, что доходы упадут, и чтобы отдать сегодняшний кредит завтра придется продавать вещи.
Особенно опасны становятся удобные в другое время овердрафтные карты, т.к. ставки по ним обычно выше, чем по классическим кредитам, а сроки возврата гораздо короче.
Не стоит покупать валюту на пике курса
Это в 90-е рубль только падал, следующая зарплата могла быть в полтора раза больше прежней и выдавалась новыми купюрами. Теперь рубли имеют некоторую ценность и после паники на рынках иногда опять дорожают.
Первоначальные курсы рубля к доллару и евро правда не возвращаются, но откат на сколько-то процентов возможен. И эти несколько процентов на крупной сумме «крадут» или «дарят» зарплату за несколько дней или недель.
Не стоит покупать лишнюю валюту
В моменты обвала рубля, «на истерике», можно вложить в доллары все до последней копейки. Но потом окажется, что не на что купить хлеба, заправиться и платить кредит. И будет очень обидно сдавать валюту обратно по меньшему курсу.
Сейчас это менее заметно, но в прошлые годы при больших колебаниях разница между ценой покупки и продажи валюты становилась больше, чем в спокойные времена.
Не стоит покупать золото и драгоценности
Разница между ценой продажи и обратного выкупа золотых, серебряных и платиновых слитков гораздо больше разницы между курсами покупки/продажи валюты. Иногда слиток выкупают за половину продажной цены.
Следующий важный момент – цены драгметаллов в отечественных банках зависят от мировых цен. В кризис золото обычно дорожает, но бывают и исключения. Драгоценности вообще не антикризисный инструмент, а в лучшем случае могут стать приятным бонусом на старость или для передачи в наследство.
Не стоит покупать бытовую технику
Этот навык тоже остался с 90-х. Тогда действительно можно было купить по старой рублевой цене холодильники и женские сапоги, потом продать их по объявлениям и не потерять.
Теперь дефицита нет. Люди привыкли к гарантии и сервису, и холодильник из гаража за реальную цену не купят. Хотя говорят, что предприимчивые бабушки еще хранят в кладовке видеомагнитофоны, чтоб подарить внукам на свадьбу.
Не стоит опрометчиво покупать недвижимость
Цена квартир, гаражей и дач чаще всего фиксируется в долларах. Шанс что-то выгодно купить за рубли перед самым обвалом курса конечно есть. Но когда кризис уже идет, у людей меньше уверенности, страшно вкладывать в бизнес, потому спрос и цены на недвижимость проседают. Этому свидетельствуют все предыдущие кризисы и падения цен квадратного метра в валюте как на жилую недвижимость, так и на коммерческую.
Поэтому никакого смысла в торопливой покупке может не оказаться, лучше дождаться ценового дна. К тому же квартиры, дома и даже гаражи – это дополнительные текущие расходы: коммуналка, налоги, ремонт и пр.
Не стоит покупать лишний автомобиль
Машина теперь – это не вложение капитала, а простое средство передвижения, и в некоторых случаях – зарабатывания денег. Но всегда и причина обязательных расходов: обслуживание, техосмотр и т.д.
Купить и через несколько лет продать автомобиль практически по той же цене удавалось только в советское время. Сейчас все машины, за исключением некоторых коллекционных образцов, только дешевеют, и зачастую быстрее инфляции.
Не стоит делать лишние запасы
Большие запасы дело такое же спорное как ожирение на случай голода. Всё запасти не удастся, но двигаться в физическом и финансовом плане будет сложнее. Кризис – не война, но даже в войну не всегда ясно, что лучше: мешок сухарей или пара золотых червонцев чтоб найти место в эвакуационном поезде.
К слову, если уж готовиться к бедности, гречка – одна из самых дорогих круп. Цельная овсянка (не хлопья) гораздо дешевле, перловка и ячка – тем более. Срок хранения у них полтора года, а разного рода каш – полгода и меньше.
А более всего не стоит продолжать жить как раньше
Кризис – это не только временное падение доходов, это структурная перестройка. Не каждый дойдет до конца кризиса в своем статусе. Каждое такое потрясение убивает часть мелкого бизнеса, сокращаются предприятия, рабочие пополняют массу гастарбайтеров, а бывшие начальники опускаются в гущу офисного планктона.
Что же тогда делать?
Если бы на этот вопрос были однозначно работающие советы, то вместо кризисов случались бы безболезненные структурные перестройки.
Из прошлого опыта можно посоветовать:
И не стоит забывать, что в каждом кризисе кто-то находит новые возможности. Чаще всего те, кто первым занимает освободившиеся рыночные ниши; иногда те, кто сумел «перетерпеть, когда другие упали».
Текст: Игорь Смирнов
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