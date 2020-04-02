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В Сенненском районе ВАЗ врезался в дерево и перевернулся на крышу: пострадал водитель

02.04.2020 11:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал в аварии, которая произошла вечером 1 апреля в деревне Горные Ходцы Сенненского района, сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, 23-летний водитель ВАЗа ехал по улице Центральной, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево и перевернулся.

В результате ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
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