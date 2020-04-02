В Сенненском районе ВАЗ врезался в дерево и перевернулся на крышу: пострадал водитель

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал в аварии, которая произошла вечером 1 апреля в деревне Горные Ходцы Сенненского района, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, 23-летний водитель ВАЗа ехал по улице Центральной, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево и перевернулся.

В результате ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.