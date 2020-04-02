|
В Сенненском районе ВАЗ врезался в дерево и перевернулся на крышу: пострадал водитель
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки пострадал в аварии, которая произошла вечером 1 апреля в деревне Горные Ходцы Сенненского района,
По информации инспекторов, 23-летний водитель ВАЗа ехал по улице Центральной, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево и перевернулся.
В результате ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вечером 1 апреля в деревне Горные Ходцы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)