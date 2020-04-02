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Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России

02.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Высшего Государственного совета Союзного государства, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Начало интеграционных процессов в рамках Союзного государства способствовало наполнению белорусско-российского сотрудничества более глубоким содержанием, создало реальные преимущества для эффективного экономического и социального развития наших стран», – отмечается в поздравлении.

Лукашенко отметил, что сегодня Беларусь и Россия находятся у порога нового объединительного этапа, а выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества – серьезный задел для достойного будущего народов двух стран.

Белорусский лидер выразил уверенность, что России и Беларуси и в дальнейшем удастся сохранить высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия.



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Лукашенко отметил, что сегодня Беларусь и Россия находятся у порога нового объединительного этапа.
 
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