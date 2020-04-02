Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём единения народов Беларуси и России

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусов и россиян с Днем единения народов поздравил председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в День единения народов Беларуси и России: «Нам удалось создать надёжный правовой фундамент Союзного государства»





Отдельно Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу и выразил убеждение, что двум странам и в дальнейшем удастся сохранить высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия.

Президент Беларуси напомнил, что сегодня Беларусь и Россия находятся у порога нового объединительного этапа и выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества – серьезный задел для достойного будущего народов, – подчеркнул он.

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В свою очередь, поздравительную телеграмму белорусскому лидеру направил Владимир Путин. Он убежден, что накопленный опыт совместной работы Беларуси и России поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства.



