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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём единения народов Беларуси и России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусов и россиян с Днем единения народов поздравил председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельно Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу и выразил убеждение, что двум странам и в дальнейшем удастся сохранить высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия.
Президент Беларуси напомнил, что сегодня Беларусь и Россия находятся у порога нового объединительного этапа и выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества – серьезный задел для достойного будущего народов, – подчеркнул он.
В свою очередь, поздравительную телеграмму белорусскому лидеру направил Владимир Путин. Он убежден, что накопленный опыт совместной работы Беларуси и России поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства.
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Новости Беларуси. Белорусов и россиян с Днем единения народов поздравил председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси,...
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