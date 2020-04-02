Семашко: нефть из России будет поставляться без премии, но Беларусь продолжит искать альтернативные источники

Источник материала: ОНТ

Российская нефть будет поставляться в Беларусь без выплат премии поставщикам. Наша страна при этом не откажется от альтернативных источников сырья, сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью «Российской газете».

Владимир Семашко при этом отметил: исключение премиальных выплат из ценообразования на нефть, которая поступает в нашу страну, решает проблему лишь 2020 года (и то в случае, если цена нефти не превысит в этом году $40-45 за баррель).

Также посол Беларуси в России прокомментировал создание объединенных энергетических рынков.

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