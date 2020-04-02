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Семашко: нефть из России будет поставляться без премии, но Беларусь продолжит искать альтернативные источники
Источник материала: ОНТ
Российская нефть будет поставляться в Беларусь без выплат премии поставщикам. Наша страна при этом не откажется от альтернативных источников сырья,
Владимир Семашко при этом отметил: исключение премиальных выплат из ценообразования на нефть, которая поступает в нашу страну, решает проблему лишь 2020 года (и то в случае, если цена нефти не превысит в этом году $40-45 за баррель).
Также посол Беларуси в России прокомментировал создание объединенных энергетических рынков.
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Семашко: нефть из России будет поставляться без премии, но Беларусь продолжит искать альтернативные источники
Российская нефть будет поставляться в Беларусь без выплат премии поставщикам. Наша страна при этом не откажется от...
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