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В Беларуси на поддержку экономики в условиях коронавируса планируется направить 110 млн рублей

02.04.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пакет мер по поддержке бизнеса в условиях эпидемии внесен на рассмотрение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их реализацию направят 110 млн рублей.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас перед открытием весенней сессии Палаты представителей. В Овальном зале Дома правительства депутаты приступили к работе.

В Беларуси на поддержку экономики в условиях коронавируса планируется направить 110 млн рублей

Всего парламентарии рассмотрят более 60 законопроектов и международных соглашений. Ожидается, что уже сегодня будет ратифицирован договор с ЕС об упрощении выдачи шенгенских виз.

В первом чтении планируется рассмотреть поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также проект закона «Об изменении кодексов». Он затрагивает вопросы обжалования в суде мер взыскания.

Во втором чтении будут представлены поправки в закон о Белорусском Обществе Красного Креста. 

В Беларуси на поддержку экономики в условиях коронавируса планируется направить 110 млн рублей

Люди в материале: Сергей Румас

 
 
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Новости Беларуси. Пакет мер по поддержке бизнеса в условиях эпидемии внесен на рассмотрение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их...
 
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