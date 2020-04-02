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В шаге от победы в ЧБ. «Юность» победила «Шахтёр» в финальной серии чемпионата

02.04.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею продолжается финальная серия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В схватке за Кубок Президента сошлись минская «Юность» и солигорский «Шахтер».

В шаге от победы в ЧБ. «Юность» победила «Шахтёр» в финальной серии чемпионата

Минчане в шаге от завоевания трофея. Накануне в Солигорске прошел четвертый матч финала. Успеха в нем добились хоккеисты «Юности». Таким образом, в серии столичная команда ведет со счетом 3:1.

Пятый матч будет сыгран в Минске в пятницу, 3 апреля.

В шаге от победы в ЧБ. «Юность» победила «Шахтёр» в финальной серии чемпионата

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею продолжается финальная серия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В схватке за Кубок...
 
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