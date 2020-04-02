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Беларуский парламент утвердил соглашение о шенгенских визах за 35 евро

02.04.2020 11:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 2 апреля, беларуский парламент ратифицировал соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз. Об этом пишет «БелТА».

Соглашения об упрощении выдачи виз Беларусь и ЕС подписали 8 января в Брюсселе. Документ предусматривает взаимное облегчение процедур для многих категорий граждан и снижение сбора. При этом люди получат право обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость «шенгена» для беларусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы станут принимать в срок до десяти дней (в случае дополнительной проверки – до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в облегченном порядке. Беларуская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Время пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Теперь документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Вероятно, визовое соглашение вступит в силу в июне 2020 года.

 
 
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Сегодня, 2 апреля, беларуский парламент ратифицировал соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз. Об этом пишет «БелТА». Соглашения об упрощении выдачи виз Беларусь...
 
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