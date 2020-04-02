Неделя леса. Залейки станут зеленее

Источник материала: Ивьевский край

В рамках акции «Неделя леса» 1 апреля около тридцати работников райисполкома, культуры, общественных объединений приняли участие в посадке леса и благоустройстве территории в районе в районе д. Залейки. После реконструкции трассы М-6 данная территория нуждается в озеленении.





















Главной целью акции «Неделя леса 2020» является привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением, привлечением к делу сохранения лесного фонда максимально большого количества людей из различных сфер деятельности.

Не смотря на холодную погоду, своей цели представители государственной службы, БРСМ, профсоюзов, принимавшие участие в акции, добились. Было продемонстрировано бережное отношение к одному из главных природных ресурсов страны, сделан еще один шаг на пути усиления экологической, экономической и социальной роли лесов.

Трасса М-6 и сейчас имеет довольно привлекательный вид. После того, как будет произведено озеленение прилегающих территорий, главная транспортная артерия района станет еще более привлекательной для водителей, гостей нашей любимой Ивьевщины.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.