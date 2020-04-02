В финальной серии хоккейного Кубка Президента состоялся четвёртый матч

Источник материала: ОНТ

Встречу в Солигорске вновь выиграла «Юность». Итоговый счёт — 3:0 в пользу минчан.

Главным героем встречи стал нападающий Всеволод Кашкар. Форвард гостей забросил две шайбы. Еще один гол в активе Максима Парфеевца.

Счёт в финальной серии стал 3:1 в пользу «Юности». Команда Александра Макрицкого уже в следующем матче может оформить девятый чемпионский титул.

Пятая встреча пройдёт 3 апреля в Минске. Начало поединка на «Чижовка-Арене» в 19:00.





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