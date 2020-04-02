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В финальной серии хоккейного Кубка Президента состоялся четвёртый матч

02.04.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В финальной серии хоккейного Кубка Президента состоялся четвёртый матч

Встречу в Солигорске вновь выиграла «Юность». Итоговый счёт — 3:0 в пользу минчан. 

Главным героем встречи стал нападающий Всеволод Кашкар. Форвард гостей забросил две шайбы. Еще один гол в активе Максима Парфеевца. 

Счёт в финальной серии стал 3:1 в пользу «Юности». Команда Александра Макрицкого уже в следующем матче может оформить девятый чемпионский титул. 

Пятая встреча пройдёт 3 апреля в Минске. Начало поединка на «Чижовка-Арене» в 19:00.


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Теги: Минск
 
 
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Встречу в Солигорске вновь выиграла «Юность». Итоговый счёт — 3:0 в пользу минчан.  Главным героем встречи стал нападающий Всеволод Кашкар. Форвард гостей забросил...
 
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