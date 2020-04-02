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Чемпионат России по футболу будет возобновлен не раньше лета

02.04.2020 12:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат России по футболу будет возобновлен не раньше лета

Согласно решению Российского футбольного союза, все соревнования приостановлены до 31 мая. 

С учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона состоится не раньше середины августа. Также в сторону уменьшения будут пересмотрены контракты игроков с клубами. 

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Согласно решению Российского футбольного союза, все соревнования приостановлены до 31 мая.  С учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона состоится не раньше...
 
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