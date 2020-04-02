Чемпионат России по футболу будет возобновлен не раньше лета

Источник материала: ОНТ

Согласно решению Российского футбольного союза, все соревнования приостановлены до 31 мая.

С учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона состоится не раньше середины августа. Также в сторону уменьшения будут пересмотрены контракты игроков с клубами.

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