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Журналисты рядом с классиками литературы. Что посмотреть на выставке дружеского шаржа «Сябры мае!» в Мининформе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выставка дружеского шаржа открылась в Министерстве информации. Уже традиционно в День смеха свои работы представил белорусский карикатурист Олег Карпович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выставка под названием «Сябры мае!» объединила творцов разных эпох и времен: на картинах можно увидеть писателей, художников, журналистов. Причем некоторые из них сосуществуют в рамках одного полотна.
Например, Франциск Скорина соседствует с немецким живописцем Альбрехтом Дюрером, а наш современник, писатель Анатолий Зеков изображен вместе с классиками белорусской литературы Янкой Купалой и Якубом Колосом.
Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:
Олег Карпович, художник-карикатурист газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Узнать себя в работах Олега Карповича могут и многие современные журналисты. На выставке представлены работы, изображающие сотрудников газет, телевидения, фотокорреспондентов.
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Журналисты рядом с классиками литературы. Что посмотреть на выставке дружеского шаржа «Сябры мае!» в Мининформе
Новости Беларуси. Выставка дружеского шаржа открылась в Министерстве информации. Уже традиционно в День смеха свои работы представил белорусский карикатурист...
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