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С 3 апреля меняется расписание движения поездов Слуцк-Барановичи

02.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

С 3 апреля меняется расписание движения поездов Слуцк-Барановичи

С 3 апреля по субботам отменяются поезда региональных линий эконом-класса, сообщили на железнодорожной станции «Слуцк».

  • № 6205 Слуцк – Барановичи (отпр. из Слуцка – 14.42, приб. в Барановичи – 17.03);
  • № 6204 Барановичи – Слуцк (отпр. из Баранович – 12.02, приб. в Слуцк – 14.32).

А 27 и 28 апреля в связи с Радуницей назначаются поезда региональных линий эконом-класса:

  • Слуцк – Барановичи (отпр. из Слуцка – 14.42, приб. в Барановичи – 17.03);
  • Барановичи – Слуцк (отпр. из Баранович – 12.06, приб. в Слуцк – 14.32).

Подробную информацию можно получить по телефону 105.


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С 3 апреля по субботам отменяются поезда региональных линий эконом-класса, сообщили на железнодорожной станции «Слуцк». А 27 и 28 апреля в связи с Радуницей...
 
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