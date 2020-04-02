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С 3 апреля меняется расписание движения поездов Слуцк-Барановичи
02.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 3 апреля по субботам отменяются поезда региональных линий эконом-класса, сообщили на железнодорожной станции «Слуцк».
А 27 и 28 апреля в связи с Радуницей назначаются поезда региональных линий эконом-класса:
Подробную информацию можно получить по телефону 105.
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С 3 апреля по субботам отменяются поезда региональных линий эконом-класса, сообщили на железнодорожной станции «Слуцк». А 27 и 28 апреля в связи с Радуницей...
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