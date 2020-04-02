Андрейченко: с любыми вызовами страны могут справиться, сотрудничая и уважая интересы друг друга

Источник материала: Новости Докшицы



С любыми вызовами страны могут справиться, сотрудничая и уважая интересы друг друга, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сегодня на открытии второй сессии седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА .

«В условиях глобализации принцип национального эгоизма не работает. И с пандемией, и с мировым кризисом, и с другими вызовами можно справиться лишь в том случае, если все страны будут сотрудничать, уважая интересы друг друга, — сказал Владимир Андрейченко. — Наблюдая за процессами, которые происходят на планете, мы понимаем, что мир вступает в абсолютно новую эпоху. Пандемия наглядно показала, чего стоит современная система международной безопасности. В мире царит растерянность, правительства действуют в одиночку, а международное сообщество демонстрирует неспособность объединить усилия».

По словам спикера, с учетом выработки стратегии социально-экономического развития Беларуси на следующее пятилетие необходимо внимательно анализировать, как все эти тенденции могут отразиться на будущей архитектуре мироустройства. «Ведь ситуация и до этого была непростая. Но на сегодняшний день экономическая составляющая международных отношений еще больше усложнилась. По сути, свободное перемещение людей, товаров и капитала почти прекратилось. Для Беларуси, безусловно, принципиальное значение имеет то, как в этих условиях будут протекать интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза и Союзного государства», — отметил он.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что в этом плане очень важно помнить уроки истории. «Прекрасный повод для этого нам дает юбилей Великой Победы, который мир будет отмечать в этом году. 75 лет назад великие державы смогли преодолеть взаимное недоверие и объединиться, чтобы уберечь мир от фашизма. Это позволило им не только в довольно короткие сроки справиться с последствиями Второй мировой войны, но и пережить невиданный экономический подъем. Этот факт как нельзя лучше говорит о выгоде отношений, построенных на принципах добрососедства, равноправия, взаимного доверия и развития экономического сотрудничества. При этом ведущие мировые игроки должны услышать не только друг друга, но и те государства, которые, не имея глобальных амбиций, готовы и могут выступать активными субъектами построения более справедливого, безопасного и благополучного мира», — заявил председатель Палаты представителей.