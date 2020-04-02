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Кому тут интересно, что снимают на «Беларусьфильме»? Киностудия покажет свои фильмы онлайн
Источник материала: Tut.by
Почти весь апрель «Беларусьфильм» будет публиковать ленты собственного производства в социальных сетях и на своем
1 апреля национальная киностудия запустила акцию «Беларусьфильм» представляет…». Каждый день в социальных сетях — «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», в Telegram и на официальном YouTube-канале студия будет публиковать фильмы собственного производства.
Вчера на YouTube-канал киностудии загрузили документальный фильм
Сообщается, что акция будет длиться три недели. За это время «Беларусьфильм» покажет снятые на киностудии мелодрамы, драмы, военные, семейные и документальные фильмы, а также анимацию. Некоторые картины появятся в Сети впервые, многие из них останутся доступными на все время.
До этого «Беларусьфильм» также выкладывал в онлайн свои работы, но не самые актуальные и не с такой периодичностью.
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Почти весь апрель «Беларусьфильм» будет публиковать ленты собственного производства в социальных сетях и на своем YouTube-канале. Обещают показать в том числе свежие...
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