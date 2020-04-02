Кому тут интересно, что снимают на «Беларусьфильме»? Киностудия покажет свои фильмы онлайн

Источник материала: Tut.by

Почти весь апрель «Беларусьфильм» будет публиковать ленты собственного производства в социальных сетях и на своем YouTube-канале . Обещают показать в том числе свежие релизы. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе киностудии.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

1 апреля национальная киностудия запустила акцию «Беларусьфильм» представляет…». Каждый день в социальных сетях — «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», в Telegram и на официальном YouTube-канале студия будет публиковать фильмы собственного производства.

Вчера на YouTube-канал киностудии загрузили документальный фильм «Лехаим! За жизнь!» . А уже сегодня на нем появилась картина Галины Адамович «Хороших девочек не бьют» о жертвах домашнего насилия — и мы очень рекомендуем вам ее посмотреть.

Сообщается, что акция будет длиться три недели. За это время «Беларусьфильм» покажет снятые на киностудии мелодрамы, драмы, военные, семейные и документальные фильмы, а также анимацию. Некоторые картины появятся в Сети впервые, многие из них останутся доступными на все время.

До этого «Беларусьфильм» также выкладывал в онлайн свои работы, но не самые актуальные и не с такой периодичностью.

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