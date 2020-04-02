Курсы валют на 2 апреля 2020: время покупать подешевевшие доллары

Источник материала: Myfin

02.04.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.008 рубля до 2.5893, что составило 0.31%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.3551 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0158 (0.55%), на 2 апреля 2020 курс составил 2.832. По итогам месяца евро вырос на 0.3617 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0332 рублей (1.01%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0462 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 99 656 100 38 811 900 21 111 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.53 – 2.597 рублей, курс продажи доллара 2.602 – 2.65. Евро можно было продать в диапазоне 2.76 – 2.834 рублей, купить – 2.835 – 2.975.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =79.2 (стоимость 1 доллара равна 79.2 российских рублей),

=79.2 (стоимость 1 доллара равна 79.2 российских рублей), EUR/USD =1.092 (1 евро стоит 1.092 доллар),

=1.092 (1 евро стоит 1.092 доллар), EUR/RUB =85.9993 (85.9993 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .