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«Это не беларуский или российский рубль»: Лукашенко рассказал о единой валюте с Россией
Источник материала: KYKY>
Александр Лукашенко допустил создание единой валюты в Союзном государстве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Мир»,
«У нас есть договор о создании Союзного государства, – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о развитии отношений Беларуси и России. – Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не беларуский рубль, не российский».
«И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? – продолжил Лукашенко. – Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они [Россия] ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?»
TUT.by
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Александр Лукашенко допустил создание единой валюты в Союзном государстве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Мир», пишет пресс-служба президента. «У нас...
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